104 yıl sonra üzüm hoşafı ile buğday çorbası içtiler

Zonguldak’ta Jandarma Komutanlığınca 18 Mart Çanakkale Şehitleri’nin anma gününde program düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığınca 18 Mart Şehitleri Anma günü kapsamında program düzenlendi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’ın da katıldığı programda üzüm hoşafı, buğday çorbası ve ekmek ikramında bulunuldu.

104 yıl önce yaşanılanları hatırlamak için organize edilen programda, vatan savunması için mücadele verenlerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada “Bugün bu menüyü yiyerek aziz şehitlerimizin çektiği zorlukları bir an olsun yaşayacak ve hatırlayacağız. 21 Haziran 1917 tarihinden itibaren ekmek 500 grama düşürülmüş olup, un kıtlığı nedeniyle ordu komutanlığı bu kararı almıştır. Aziz şehitlerimiz; huzur içinde uyuyunuz. Bizlere emanet ettiğiniz kutsal değerler kıyamete kadar muhafaza edilecektir. Hiçbir saniye çektiğiniz sıkıntıları, zorlukları hürriyet ve istikbal için yaptıklarınızı unutmadık, unutturmayacağız” denildi.