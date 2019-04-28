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104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de

Çanakkale savaşlarında en fazla şehit veren Bursa, zaferin 104.

28 Nisan 2019 Pazar 12:37
104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de

Çanakkale savaşlarında en fazla şehit veren Bursa, zaferin 104. yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Kireçtepe Jandarma Şehitliği’nde kahraman ecdada vefa için tek yürek oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile 25 otobüsle Çanakkale’ye adeta çıkarma yapan Bursalılar, ecdadı gurur, şükran ve dualarla andı.


Çanakkale Savaşı’nda 6-8 Ağustos 1915’te kahramanca çarpışan ve iki tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini Karakol Dağı ve Kireçtepe’de durdurup, Grup Komutanlığını Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı Anafartalar Grubu’nun kuzey yanını koruyan Gelibolu ve Bursa jandarma taburlarının üç bölüğündeki şehitlerin yer aldığı bölgeye, savaş devam ederken 1915’te bugünkü şehitlik yapılmıştı. Boş mermi kovanlarından yapılan bir anıtın da bulunduğu ve günümüze ulaşan orijinal şehitliklerden biri olan Kireçtepe Şehitliği’ndeki anıt önünde Ulu Önder Atatürk’ün çekilen bir fotoğrafı da önemli bir belge olarak tarihe not olarak düşülmüştü. Kahraman ecdada vefa borcunu en iyi şekilde ödemek için harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi de Bursa Garnizon Komutanlığı işbirliğiyle zaferin 100’üncü yılı olan 2015 yılında şehitliği ecdada yakışır hale getirmişti. Şehitliğin ziyarete açılmasının ardından her yıl kahraman atalarını anmak için Çanakkale’de bir araya gelen Bursalılar, bu yıl da 25 otobüsle Kireçtepe’ye çıkarma yaptı.


Kahraman şehitleri anma törenine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nı temsilen Jandarma Yüzbaşı Cüneyt Bulut, sivil toplum kuruluşların temsilcileri ile yaklaşık 1500 Bursalı katıldı.



"Daima hafızalarımızda"


Çanakkale’de 1. Dünya Savaşı’nın en kritik mücadelelerinden birinin verildiğini dile getiren Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, “Çanakkale Savaşı, tarihimizin en şerefli sayfalarını dolduran bir zafer destanıdır. Bu savaş sadece bizim tarihimizin değil, dünyanın yakın tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Zira ilgili bütün ulusları derinden etkilemiştir. Ordumuz, İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanakkale Boğazı’nda deniz ve kara savaşı verdi. 300 bine yakın askerimiz şehit oldu. Ancak düşman donanmaları ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda bırakıldı. Yakın tarihimizde gerçekleşen bu destan daima hafızalarımızdadır. Birliğimizin ve kardeşliğimizin mayası bu topraklardır. Ecdadımızın canlarını hiçe sayarak, bizlere daha yaşanabilir bir vatan bırakmak için omuz omuza verdiği mücadele ruhudur, kardeşliğimizin mayası” dedi.



"Çanakkale’yi geçilmez yaptılar"


Bir asır önce yazılan bu destanın, milli birlik ve beraberliği daima canlı tutacak izler bıraktığını ifade eden Çelik, “Dedelerimiz; Seddülbahir’de, Arıburnu’nda, Zığındere’de, Anafartalar’da, Kireçtepe’de ve daha birçok cephede Çanakkale’yi geçilmez yaptılar. Çanakkale’de Bursa’dan 5 bin asker şehit oldu. Bu muharebede, savunma hatlarımızı güçlendiren birliklerden biri de Bursa Seyyar Jandarma Taburu idi. Yaklaşık 1000 kişiden oluşan Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey komutasındaki taburumuz, savaşın kaderini değiştiren stratejik savunmaların hep en önünde yer almıştır. Cepheden cepheye koşarak bir nevi özel görev taburu olarak muharebelerde yer alan Bursa Seyyar Jandarma Taburu, ağır kayıplar vermesine karşın düşman saldırılarını kırarak tarihe altın harflerle geçmişlerdir. Bursa Büyükşehir Belediyemiz şehitlerimize vefa borcumuzu ödeyebilmek için Kireçtepe’deki şehitliği yeniden düzenlendi ve ziyarete açtı. Memleket sevdasıyla, vatan aşkıyla, bize daha huzurlu bir hayat bırakmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun” diye konuştu.



Kahramanlık destanı


Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan Jandarma Yüzbaşı Cüneyt Bulut da Çanakkale savaşlarının Türk tarihinde olduğu kadar dünya tarihine de altın harflerle kazınmış bir zaferle sonuçlandığını söyledi. Bu kahramanlık destanının yazılmasında en büyük katkıyı Bursa şehrinin verdiğini dile getiren Bulut, “Bizler Jandarma Genel Komutanlığı olarak bu kahraman Seyyar Jandarma Taburunun hatırasını yaşatmak için 2015 yılında Bursa Jandarma Özel Harekat Taburunu kurduk. Bursa JÖH Taburu da aynı atalarının yazdığı destan gibi yine topraklarımıza, vatanımıza göz diken hain terör örgütlerine karşı Cizre’de, Nusaybin’de, Sur’da kahramanlık destanları yazmıştır. Bir asır önce canlarını seve seve feda eden ecdadımıza vefa amacıyla böyle güzel bir eseri meydana getirerek nesiller arasında köprü kurmamıza imkan sağlayan fiziki mekanları oluşturan Bursa Büyükşehir Belediyemize şükranlarımı sunuyorum. Başta Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.


Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz da tarihin en çetin savaşlarından birinin yaşandığı Çanakkale’de Bursa Seyyar Jandarma Taburunun imkansızlıklar içinde üstün kuvvetlerle donatılmış İngilizlere karşı amansızca bir mücadele verdiğini hatırlattı. Dünya tarihine geçen bu zaferin sadece Türkiye için değil tüm İslam beldeleri için sevinç kaynağı olduğunu vurgulayan Yılmaz, şehitliğin yapımında emeği geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri şehitliği gezerken mehter marşları da vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 12:37
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