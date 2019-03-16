ANKARA (AA) - AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Yeni Zelanda'da Müslümanları hedef alan terör saldırısına ilişkin, "104 yıl önceki işgalci ruhu hortlatmaya çalışıyorlar. Türk ve İslam düşmanı semboller. Türkiye, İstanbul ve Cumhurbaşkanımız hedef olarak gösterildi. Ama biz dün olduğu gibi bugün de buradayız, ülkemizi savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Şahin, Taurus AVM'de Çanakkale Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği Çanakkale Şehitleri Anma Programı'na katıldı. Program öncesinde, Darüşşifa Okulu öğrencileri Çanakkale türküleri söyledi.

Törende konuşan Şahin, 18 Mart zaferini kazanan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitleri rahmetle andı.

Şahin, 104 yıl evvel egemen güçlerin bu toprakları işgal etmek için Çanakkale'ye dayandıklarını ifade ederek, "Bilmedikleri, unuttukları bir şey vardı. Aziz milletimizin vatan sevgisi ve bu topraklara bağlılığıydı. Yedi düvel Çanakkale kapılarına dayandı ama Türk milleti onlara Çanakkale'yi dar etti.Eğer bağımsız ülkenin özgür ve hür evlatları olarak yaşıyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize borçluyuz." diye konuştu.

- "Emanete sahip çıkmamız gerekiyor"

Din için millet için istiklal ve istikbal için gözünü kırpmadan cepheye koşan bu şehitler sayesinde bu topraklarda refah ve huzur içerisinde yaşandığını kaydeden Şahin, şunları söyledi:

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla cepheye koşan askerlerimizin bize bıraktığı emanete güçle şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Çanakkale kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tarihe nakşedilen bir destandır.Aziz şehitlerimizin tarihe altın harflerle düştüğü nottur. Bizim üzerimize düşen bu emaneti güçlü şekilde yaşatmak, çocuklarımıza anlatmak, gelecek nesillere emanet etmektir.Bizi biz yapan, millet yapan, vatan, millet, istiklal ve istikbal aşkımızdır. Bu çerçevede aşamayacağımız engel, zorluk ve elde edemeyeceğimiz hiçbir zafer yoktur."

- "104 yıl önceki işgalci ruhu hortlatmaya çalışıyorlar"

Şahin, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısına ilişkin de "104 yıl önce Çanakkale kapılarına dayanan emperyalist gücün iri olduğunu görmek bizi üzüyor. Daha dün Cuma vaktinde Yeni Zelanda'da 49 Müslüman kardeşimizi şehit eden ve aralarında vatandaşlarımızın da olduğu kişileri yaralayan saldırıda İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ile karşı karşıyayız. 104 yıl önceki işgalci ruhu hortlatmaya çalışıyorlar. Türk ve İslam düşmanı semboller. Türkiye, İstanbul ve Cumhurbaşkanımız hedef olarak gösterildi. Ama biz dün olduğu gibi bugün de buradayız ülkemizi savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.