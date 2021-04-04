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Gündem 104 amiralin yayınladığı bildiriye "darbe bildirisi değil" diyenler iyi okusun! 12 Eylül ve 15 Temmuz bildirileriyle...
Gündem

104 amiralin yayınladığı bildiriye "darbe bildirisi değil" diyenler iyi okusun! 12 Eylül ve 15 Temmuz bildirileriyle...

104 amiralin gece yarısı yayınladığı bildiriyle 12 Eylül ve 15 Temmuz darbesinde yayınlanan bildiriler arasındaki benzerlikler dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 16:06:00 -
104 amiralin yayınladığı bildiriye "darbe bildirisi değil" diyenler iyi okusun! 12 Eylül ve 15 Temmuz bildirileriyle...

 yeniakit.com.tr  özel haber 

104 emekli amiral, dün gece yarısı yayınladıkları bildiride, Montrö Boğazlar Antlaşması ve son günlerde fotoğrafı sosyal medyada yayılan dindar asker üzerinden hükümeti tehdit etti. Bildiride hükümete yönelik darbe imaları yapıldı. Türkiye'de büyük infial uyandıran bildiri, CHP'liler tarafından savunuldu. Aynı zamanda İYİ Parti'den de bildiriyi savunanlar oldu. Bazı isimler, söz konusu bildirinin darbe iması taşımadığını ileri sürdü.

Millet İttifakı tayfası bildirinin darbeyle ilgisi olmadığını iddia etse de, 104 amiralin bildirisi ile 12 Eylül ve 15 Temmuz bildirisi arasındaki benzerlikler dikkat çekti.

12 Eylül bildirisi, "Yüce Türk Milleti" ifadesiyle başlarken, amirallerin yayınladığı bildiri de "Yüce Türk Milletine;" ifadesiyle başladı.

Aynı zamanda dün gece yayınlanan bildiride, TSK bünyesindeki askerler için "Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir" denildi. 15 Temmuz darbe bildirisinde de Atatürk ilkelerine vurgu yapılarak, "Laik, demokratik, sosyal ve hukuk devleti ilkesi üzerine oturan anayasal düzeni yeniden tesis etmek..." denilmişti.

İşte o bildiriler:

15 Temmuz bildirisi:

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