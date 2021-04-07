104 amiral eskisini sahip çıkmıştı! Darbe seviciliğinde son nokta: Hüsamettin Cindoruk

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104 amiral eskisinin, son dönemde gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi’ni bahane ederek gece yarısı darbe bildirisi yayımladı.

Halkın hür iradesiyle seçtiği meşru hükümeti darbe ile tehdit eden amiral eskilerine sahip çıkan CHP skandal tavrıyla yine şaşırtmadı.

88'lik Cindoruk'tan amiral eskilerine destek!

88 yaşında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı CHP'li Hüsamettin Cindoruk, gecenin bir yarısı darbe bildirisi yayımlayan amiral eskileri için “Sayın amirallerin bildirisi hiçbir suç unsurunu içermiyor." şeklinde skandal bir ifade kullandı.

Bununla da yetinmeyen Cindoruk, "Darbeci ihtarname çekmez, bildiri yayımlamaz. İktidar suç olmadan suçlu göstermeye çalışıyor" dedi.

Darbe seviciliğinde son nokta: Hüsamettin Cindoruk

Halkı hür iradesiyle seçtiği meşru hükümeti, kalleşce hedef alan darbecilerin sempatizanlığını yapan Hüsamettin Cindoruk'un geçmişte verdiği bir röportajda yeniden akıllara geldi.

Cindoruk, o konuşmasında darbe seviciliğinde geldiği son noktayı adeta gözler önüne seriyor.

CHP'li Cindoruk, söz konusu röportajında "Bir generalin 'darbe yapmak istiyorum' demesi ifade özgürlüğü" şeklinde akla ziyan bir ifade kullanmıştı.