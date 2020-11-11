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Korona Virüs 103 yaşındaki Cafer dede virüsü yendi
Korona Virüs

103 yaşındaki Cafer dede virüsü yendi

Bartın'ın Ulus ilçesinde emekli öğretmen oğlu Hüseyin Bostancı'nın (67) yanında kalan 3 çocuk ile 13 torun sahibi 103 Cafer Bostancı, 1 gün hastanede kaldıktan sonra tedavisine evde devam ederek hastalığı yenmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:46:00 -
103 yaşındaki Cafer dede virüsü yendi

Bostancı, “Vücudumda kırgınlık oldu. Sonra hastaneye yatırdılar. Bir gün kaldım. Şu anda sağlık durumum çok iyi, gençliğimde bol bol bal ve meyve yedim. Hep yürüdüm” dedi. Hüseyin Bostancı da, “28 Ekim’de rahatsızlandım, benim testim pozitif çıktı. Sonra babamda da hastalık belirtisi olunca ona da test yapıldı ve hasta olduğu anlaşıldı. Babamı hastaneye aldılar. Bir günlük tedavinin ardından taburcu oldu. Şu anda sağlık durumu çok iyi. Hastaneye yatırıldığında çok korktuk, ölecek sandık. Çünkü yaşı 103 ama şu anda çok çok iyi" dedi.

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