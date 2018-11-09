0553 313 94 23
impression

Büyük operasyon! 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

FETÖ’nün TSK'daki yapılanmasına büyük operasyon başlatıldı. 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler arasında 2 Albay, 2 de Yarbay bulunduğu belirtildi.

09 Kasım 2018 Cuma 08:24
Büyük operasyon! 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ mahrem imamları ile irtibat kurdukları tespit edilen muvazzaf TSK mensuplarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir operasyon başlatıldı.

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında;

Örgüt içi iletişim için örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe,market vb. yerlerde kurulu hatların içerikleri incelendi. 29 Kasım 2017 tarihinden bu yana yürütülen 4 operasyon neticesinde; örgütsel iletişim amacıyla kullanılan hatlarla irtibat sağlayan asker şahıs şüpheli sayısı 2013 olarak belirlendi. Bu şahıslardan 856'sı hakkında 15 Temmuz darbe girişimi veya terör örgütüne mensubiyet nedeniyle ülke genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında işlem tesis edildiği, geriye kalan 1157 şüpheliden 969'unun yakalandığı kaydedildi.

188 şüphelinin firari durumda olduğu öğrenilirken yakalanan şüphelilerden 384'u¨nün etkin pis¸manlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunup faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle serbest bırakıldıkları, 585 şüphelinin ise tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın talimatıyla bugün 01.00'dan itibaren FETÖ imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen TSK mensuplarına yönelik eş zamanlı olarak yeni bir operasyon başlatıldı.

Tamamı muvazzaf

Tamamı muvazzaf olmak üzere 2'si Albay, 2'si Yarbay, 6'sı Binbaşı, 14'ü Yüzbaşı, 21'i Üsteğmen, 7'si Teğmen, 47'si Astsubay ve 4'ü Uzman Çavus¸ toplam 103 asker şahıs şüpheli hakkında gözaltı, yakalama, arama ve el koyma kararları verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle terör örgütü tarafından ülke genelinde belirtilen amaçlarla kullanılan hatlarının içeriklerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmanın başarılı bir şekilde devam etmekte olduğu ve tespitlerin son aşamasına gelindiği belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 08:24
  1. İstanbul
  2. FETÖ
  3. TSK
  4. operasyon
  5. muvazzaf asker

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    OHAL Komisyonu göreve iade edilenler
    1. OHAL Komisyonu göreve iade edilenler
    2. Ezanı Türkçeleştirmenin hata olduğunu..
    3. Meteoroloji'den uyarı! Marmara'ya..
    4. Diyanet 8 bin 489 personel alımı ne..
    5. AK Parti'de Ankara için 4 isim!
    6. 'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız..
    7. Her gün Bayık ve Karayılan'la..
    8. Diyanet binlerce personel alımı yapıyor
    9. Emine Erdoğan himayesinde..
    10. Altın fiyatlarında son durum altın..
    11. Çok konuşulacak ekmek açıklaması:..
    12. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    13. Efsane oyuncu futbola veda etti
    14. ABD'den 'Kaşıkçı konusunda hassasız'..
    15. Bim aktüel 9 Kasım ürünler kataloğunda..
    16. CBC Sport ile UEFA Avrupa Lig maçları..
    17. Diyanet namaz vakitleri cuma namaz..
    18. Alman'a inat, imza yarın!
    19. Cami avlusunda korkunç infaz!
    20. Fas Büyükelçisi olan Ahmet Aydın Doğan..
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    ABD başlarına ödül koymuştu... Kandil'in yancısı HDP'den açıklama geldi!
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Sözünü yarıda kesen Başkan Erdoğan bakanı böyle uyardı: Murat, buna dikkat et
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Deizm en büyük şirktir! İstanbul'da faaliyete başladılar
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    Korkunç Kaşıkçı iddiası: Konsolosun evinde bulundu
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...
    İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul adayı...

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Herkesi ilgilendiriyor! İşte yeni zam oranları
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?
    Seviye yerlerde! Halkı galeyana getirme bu kadar kolay mı?