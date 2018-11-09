Büyük operasyon! 103 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ mahrem imamları ile irtibat kurdukları tespit edilen muvazzaf TSK mensuplarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir operasyon başlatıldı.

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine sızmış mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında;

Örgüt içi iletişim için örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla irtibat amacıyla kullandığı kamuya açık büfe,market vb. yerlerde kurulu hatların içerikleri incelendi. 29 Kasım 2017 tarihinden bu yana yürütülen 4 operasyon neticesinde; örgütsel iletişim amacıyla kullanılan hatlarla irtibat sağlayan asker şahıs şüpheli sayısı 2013 olarak belirlendi. Bu şahıslardan 856'sı hakkında 15 Temmuz darbe girişimi veya terör örgütüne mensubiyet nedeniyle ülke genelinde yürütülen soruşturmalar kapsamında işlem tesis edildiği, geriye kalan 1157 şüpheliden 969'unun yakalandığı kaydedildi.

188 şüphelinin firari durumda olduğu öğrenilirken yakalanan şüphelilerden 384'u¨nün etkin pis¸manlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunup faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle serbest bırakıldıkları, 585 şüphelinin ise tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın talimatıyla bugün 01.00'dan itibaren FETÖ imamları ile ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurdukları belirlenen TSK mensuplarına yönelik eş zamanlı olarak yeni bir operasyon başlatıldı.

Tamamı muvazzaf

Tamamı muvazzaf olmak üzere 2'si Albay, 2'si Yarbay, 6'sı Binbaşı, 14'ü Yüzbaşı, 21'i Üsteğmen, 7'si Teğmen, 47'si Astsubay ve 4'ü Uzman Çavus¸ toplam 103 asker şahıs şüpheli hakkında gözaltı, yakalama, arama ve el koyma kararları verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve gözaltına alınması işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle terör örgütü tarafından ülke genelinde belirtilen amaçlarla kullanılan hatlarının içeriklerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmanın başarılı bir şekilde devam etmekte olduğu ve tespitlerin son aşamasına gelindiği belirtildi.