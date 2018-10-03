103 bin öğrenci için ek yerleştirmede son iki gün! Boş kontenjanlar için formül aranıyor

Yüzbinlerce aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından açıklanan 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile bu yıl da üniversiteli olma yarışında son virajı geride bıraktı. Rakamların dili incelediğimizde Ağustos sonunda açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre kayıtlarını yaptırmalarla birlikte boş kalan 280 bin 109 kontenjan için yeni bir şans verilen adaylardan ancak 103 bin 6’sı üniversiteli olabildi.

Neden 177 bin açık var?

2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanacağı Cuma günü her şey net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Ancak, ÖSYM’nin yayınladığı son tablo, üniversitelerdeki kontenjan açığına neden olan dinamiklerin irdelenmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bir eksiklik var

Eğitimci gözüyle değerlendirdiğimizde, milyonlarca öğrenci adayının kıyasıya yarıştığı bir sınavın neticesinde, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde toplam 177 bin 103 kontenjan açığı oluşuyorsa, burada bir eksiklik var demektir. İlk yerleştirmede 280 bin olan açık bile adayların aklındaki bazı soru işaretlerinin yerini bulmadığını ortaya koyuyor. Kaldı ki, ek yerleştirme fırsatı sunulmasına rağmen bu sayı ancak 103 bin adet geriliyor. Geriye kalan 177 bin kontenjan açığı milli servetin değerlendirilememesinden kaynaklanan bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Geçmiş yıllarda da benzer sonuçlarla karşılaştık.

Ekonomik çıkmaz riski

Örneğin geçen yılki ek yerleştirme sonucuna göre 373 bin boş kontenjanın ancak 51 bini doldurulmuş, 322 bin kontenjan boş kalmıştı. Lisans bölümlerine 13 bin 500 aday, ön lisans programlarına ise 38 bin aday yerleştirilmişti. Bu sonuçlar, hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin ekonomik yönden çıkmaza girme riskini artırdığı için bu yılki kontenjan artışları daha makul seviyede gerçekleştirildi. Hatta birçok bölüm ve programda artışa gidilmedi. Buna rağmen 177 bin açık söz konusu.

Ayağı yere basmalı

Eğitim uzmanları YÖK’ün gelecek yıl da böyle bir tabloyla karşılaşılmaması için ayağı yere basan bir politika izlemesi gerekliliğini savunuyor. YÖK’ün ise bu yıl yine anket üzerinden bir tespitte bulunup kontenjanların belirlenmesine esas olacak bir karara varması bekleniyor. Geçen yıldan bu yıla kontenjanların azaltılmasının olağanüstü fayda sağlamadığı görüşünü bildiren eğitimciler ise YÖK ile ilgili reform paketinin bir an önce gündeme getirilmesi gerektiğini savunuyor.