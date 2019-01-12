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101 yaşındaki nineye doğum günü kutlaması

Samsun'da 3 çocuk ve 6 torun sahibi 101 yaşındaki Nuriye Ürün'ün doğum günü, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın katılımıyla kutlandı- Ürün: "Uzun yaşamanın sırrı yoğurt yemek ve süt içmek"

12 Ocak 2019 Cumartesi 14:44
101 yaşındaki nineye doğum günü kutlaması

SAMSUN (AA) - Samsun'da 3 çocuk ve 6 torun sahibi 101 yaşındaki Nuriye Ürün'ün doğum günü kutlandı.

İlkadım ilçesinde oğluyla yaşayan Nuriye Ürün'e çocukları ve torunları, sürpriz doğum günü kutlaması hazırladı.

Ürün, Samsun Valisi Osman Kaymak ile eşi Mine Kaymak'ın da katılımıyla 101'inci yaş gününü kutladı.

Nuriye nine, basın mensuplarına, her gün yoğurt ve süt içtiğini, hamur işi çok fazla tüketmediğini belirterek, "Uzun yaşamının sırrı yoğurt yemek ve süt içmek." ifadesini kullandı.

Vali Kaymak ise yaşlılara sahip çıkılması gerektiğine işaret ederek, "Yaşlılar bizim değerlerimiz. Bizler için onların duası çok önemli. Toplumumuza tavsiyem, lütfen evinizde yaşlı bir büyüğünüz varsa ona saygı ve hizmette kusur etmeyin. Siz de bir gün yaşlanacaksınız. Bir gün yaşlandığınızda size de hürmet edilmesini istiyorsanız, yaşlılarınıza hürmet edin." dedi.

Nuriye ninenin 101 yaşına ulaşmasına rağmen sağlığında sorun bulunmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Kaymak, "Nuriye nineye ailesi gayet iyi bakmış. Bütün aile bireyleri Nuriye nineye sahip çıkmış. Tam özlediğimiz aile ortamı var. Torunlar, teyzeler, amcalar, hepsi bir arada. Teyzemizin yeni yaşını kutluyorum." diye konuştu.

Vali Kaymak, eşi Mine Kaymak ile Nuriye Ürün'e polar battaniye hediye etti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 14:44
  1. 101 yaşında
  2. Doğum günü kutlaması
  3. Samsun
  4. Vali Osman Kaymak
  5. Yaşlı kadın

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