101 bin 403 test, bin 815 yeni vaka, 72 can kaybı

72 kişinin daha vefat etmesiyle toplam can kaybı 9 bin 296’ya, bin 504 kişinin daha taburcu edilmesiyle toplam iyileşen hasta sayısı 304 bin 3’ye yükseldi. Tedavi gören ağır hasta sayısı bin 427 olarak açıklanırken Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde %65.4 oldu.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aktif ve ağır hasta sayılarını düşürmek zorunda olduğumuzu belirterek, “Bugün 1.500’den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim” dedi.