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"100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" başvuruları

YÖK tarafından yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda burs verilmesini kapsayan burs programı için başvurular alınmaya başlandı

27 Aralık 2018 Perşembe 16:55
"100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" başvuruları

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yürütülen yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda burs verilmesini kapsayan "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı" için başvurular alınmaya başlandı. Üniversiteler, başvurularını 11 Ocak 2019'a kadar yapabilecek.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yurt içindeki devlet üniversitelerinde 100 öncelikli tematik alanda verilecek "100/2000 YÖK Doktora Burs Programı"nın bahar dönemi başvuruları başladı.

Yükseköğretim kurumları, burs programının 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı bahar dönemi için başvurularını "https://webuyg.yok.gov.tr/doktora" internet adresinden 11 Ocak 2019'a kadar yapılabilecek.

İlan edilen öncelikli alanlardan en fazla 10'u için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapılacak.

Öğrencilere yönelik başvurular, yükseköğretim kurumlarının başvurularının sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecek.

Programla ilgili diğer bilgilere ve burs programı kapsamındaki öncelikli alanların listesine YÖK'ün internet sitesinden ulaşılabilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:55
  1. 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı
  2. YÖK
  3. Yükseköğretim Kurulu

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