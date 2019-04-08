1000 oyum olsa 1 tanesini vermem

Adil Babaoğulları/Manisa

BayAbdullah Gül’ün, Erbakan Hocamızın tüm partilerinde Manisa İl Yönetim Kurulu üyeliğinde bulundum. Keza 2 dönem de AK Parti İl Yönetim Kurulunda bulundum. Yaşımızı aldık, olayları kenardan seyrediyoruz.

Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan kardeşimizin Abdullah Gül için elini taşın altına koymadı; gövdesini taşın altına koydu, onun için her şeyi göze aldı, zirveye oturttu. Bütün gücü ile her şeyi savundu, ama Bay Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı döneminde kendisini oraya taşıyan, taşınmasına sebep olan o çilekeş insanlarımıza olan vefa borcunu asla ödememiştir. Bu millet cumhurun temsilcisini Recep Tayyip Erdoğan kardeşimizin o makama çıkması ile gördü. Bay Gül, görev süresi dolup tekaütlüğe ayrılınca ikinci kere aday gösterilmemesinden olsa gerek, hep gergin, hep gergin, bir gün olsun Recep Tayyip Erdoğan kadrolarına, Tayyip Erdoğan kardeşimizin dünya çapındaki girişimlerine destek mahiyetinde bir demecini görmedik. Önümde bir sürü gazete küpürü var. Bazıları 3 adet “Latif Şener geliyor” diye başlık. Çok yerinde başlık boyunun ölçüsünü aldı gitti. Hangi taşı kaldırsanız altında o var, yine Bay Gül’den bahsediliyor. Abdullah Gül’ün arkasında kim var? Gül ve Babacan’ın parti kurma çalışmaları, tabii Davutoğlu da en azından onlar kadar kıpır kıpır, hevesini alamadı anlaşılan, yazışmalar yine politikası Suriye politikasına benzerse diye, Gül için başka bir başlık gazetede; Gül’ü anlatan üç kelime, ürkek, kurnaz ve hırslı.

Sayın Davutoğlu benim köylüm olur. Taşkent’ten Davutlar (Kazancılar) sülalesinden. Ben de Babalar sülalesinden, amcalar Ahmet Babaoğlu, Mehmet Babaoğlu vs. Keşke Mehmet Davutoğlu atamızın bu güzel oğlu Reisimize karşı kucaklayıcı olsaydı da o sevecen halini devam ettirseydi. Hırslıların akıntısına kapıldı, milletimizden o çiziği yiyiverdi. Demem o ki, reis söyledi. Trenden inenler diye ne yaparsanız yapın. Bay Gül ve ekibi 1000 oyum olsa çöpe atarım sizlere atmam, birinci elden cevabımdır.