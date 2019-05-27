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1000 kişilik dev öğrenci korosundan Milli Mücadele’nin 100.Yılına özel gece

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden oluşan 1000 kişilik dev kadro, 25.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:33
1000 kişilik dev öğrenci korosundan Milli Mücadele’nin 100.Yılına özel gece

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden oluşan 1000 kişilik dev kadro, 25. Geleneksel Müzik Gecesi’ni “Milli Mücadele’nin 100. Yılı” teması adı altında muhteşem bir gösteriye imza attı.


Bahçeşehir Koleji 25. Geleneksel Müzik Gecesi, 25 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Kongre Merkezi’nde veliler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. Her yıl farklı bir tema başlığında gerçekleşen müzik gecesi bu yıl Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı’nın 100. yıl dönümü şerefine düzenlendi. Müzik ve dansın görsel şölenle tamamlandığı program katılımcılardan büyük alkış aldı.


“Yolumuza demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti anlayışından vazgeçmeden devam ediyoruz”


Konser başlangıcında torunu tarafından Bandırma Vapuru anısına pusula hediye edilen Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel açılış konuşmasında, “Bu pusula Bandırma Vapuru’nun pusulası. Çok duygulandım. Elli yıla yakın ben pusuladan vazgeçmedim. Yolumuza demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti anlayışından vazgeçmeden devam ediyoruz. Ben inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti’ni siz değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrencilerimle beraber muasır medeniyetler düzeyine götüreceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Onun için kurumumuzdaki herkes her şeyden taviz verebilir ama unutmayın ki bu pusulanın gösterdiği yoldan asla taviz vermeyeceksiniz. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.


Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de yapmış olduğu konuşmada bu yıl düzenlenen müzik gecesinin çok daha anlamlı olduğuna değinerek; “Ben bugün burada aynı zamanda bir veli olarak da bulunuyorum. O yüzden ben de sizler gibi son derece heyecanlıyım. Bu sene 25. Yılımızı kutluyoruz. Sene içerisinde çok çeşitli etkinliklere katılma imkânımız oluyor. Fakat her sene düzenlediğimiz bu müzik gecesinin anlamı ve zevki bir başka oluyor. Bu sene milli mücadelemizin 100. Yılı ve biz de bu şekilde taçlandırmak istedik. O yüzden bize katıldığınız için teşekkür ederim” diye konuştu.


“Bu vatanı omuzlarımızda yükseltmek için gece gündüz çalışıyoruz”


Bahçeşehir Kolejleri Genel Müdürü Özlem Dağ ise yeni nesle olan güveninden bahsederek, “Milli mücadelemizin ve bağımsızlığımızın ilk adımının 100. yılındayız. Bunu onurlandırmak üzere çocuklarımız sahneye çıkıp şarkılarını söyleyecek ve dans edecekler. Bize emanet edilen bu vatan aynı zamanda milli mücadele ruhunun, bağımsızlığın, birlik ve beraberlik duygusunun da emanetini taşıyor. 100. Yılımızda biz bu vatanı omuzlarımızda yükseltmek için Bahçeşehir Koleji olarak gece gündüz çalışıyoruz. Bilimle, teknolojiyle, eğitimle bunu yükseltmeye çalışıyoruz. Bunun da en büyük emanetçisi gençlerimiz. Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önderimiz bu vatanı gençlerimize emanet etti ve ‘Bütün ümidimiz gençliktedir’ dedi. Yeni yetişen nesil ülkemizi geliştirecek, yükseltecek, cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak olan gençliktir. Onlara güveniyor ve onlar için her gün aynı cesaretle, şevkle ve umutla çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 15:33
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