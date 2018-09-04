1000 hakim ve savcı müracaatları ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alım başvuruları!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, bakanlık bünyesinde alınacak hakim ve savcı alımlarına ilişkin son dakika açıklama yaptı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "1000 adli hakim ve savcı için müracaatı aralık ayında alacağız. 100 idari yargı hakimi, 15 bin de personel alacağız." dedi.