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100 yıllık sorunu Başkan Kale çözdü

İncirliova Palamut Mahallesi Yörük Evleri Mevkisindeki vatandaşların yaklaşık 100 yıldır yaşadığı sorunu, Belediye Başkanı Gürşat Kale çözüme kavuşturdu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:41
100 yıllık sorunu Başkan Kale çözdü

İncirliova Palamut Mahallesi Yörük Evleri Mevkisindeki vatandaşların yaklaşık 100 yıldır yaşadığı sorunu, Belediye Başkanı Gürşat Kale çözüme kavuşturdu. Sorunları çözülen mahalle sakinleri Başkan Kale’yi misafir edip kurban kesti.



Palamut Mahallesinin en yaşlılarından olan Yakup Uçak; “Ömrümden uzun olan bu sorun için yıllardır kimse bir şey yapamadı. Sen yolumuzu yaptın. Neredeyse yüz yıldır yaşadığımız bu sorunu çözüme kavuşturdun. Bizleri büyük bir sıkıntıdan kurtardın. Allah da senin yolunu açsın başkanım. ” diyerek teşekkür etti.



Palamut Mahalle Muhtarı Özcan Özer, Belediye Başkanı Kale’nin kendilerini büyük bir sıkıntıdan kurtardığını ifade ederek; “Bu bölgede 6 hane ve yaklaşık 20 vatandaşımız ikamet etmektedir. Özellikle kış aylarında evlerine gidip gelmekte büyük sıkıntı yaşamaktaydı. Konuyu bizden önceki dönemlerde muhtarlarımız Aydın İl Özel İdaresine bildirmişlerdi. Ancak bırakın sorunu çözmeyi, umursamadılar bile. Sağ olsun Belediye Başkanımız Gürşat Bey, menfez köprü ve 2 bin metrekarelik yol çalışması ile parke taşı döşemesi işini tamamlayarak Yörük Mevkii’ndeki vatandaşlarımızın neredeyse yüz yıldır yaşadığı sorunu çözüme kavuşturdu. Şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına başkanımıza teşekkür ederim” dedi.


Palamut Mahalle Sakinlerinin kendisine gösterdiği ilgi ve samimiyetten dolayı onur duyduğunu ve çok mutlu olduğunu dile getiren Başkan Kale, “Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. 2014 yılında aday olduğumda bu sorunu çözeceğime dair söz vermiştim. Allah’ın izniyle sizlere vermiş olduğumuz bu sözümüzü tuttuk. Yıllardır yaşanılan menfez köprü ihtiyacı ile yol sorununu çözüme kavuşturduk. Mahallemize ve siz değerli vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Güle güle kullanın” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:41
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