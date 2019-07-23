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"100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu"

ETÜ ve Türk Tarih Kurumunca "100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu" Erzurum'da düzenlendi- ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak:- "Halkın temsilcilerince toplanan Erzurum Kongresi, milli mücadele hareketinin meşrutiyet prensiplerinin en somut örneklerinden birisidir"- "Teknolojik bağımsızlığımızı kazanmak için attığımız her adımda ülkemizin üzerine oynanan oyunların arttığını görüyor ve bilgi çağında dijital çağa evrilen 21. yüzyılda bilginin ve bilimin üretildiği üniversitelerde bizlere önemli görevler düştüğünü idrak ediyoruz"

23 Temmuz 2019 Salı 20:57
"100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu"

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ve Türk Tarih Kurumunca "100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu" düzenlendi.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında, Milli Mücadele döneminde gerçekleşen en önemli hadiselerden birinin Erzurum Kongresi olduğunu belirtti.

Erzurum Kongresi'ni Erzurum ve Trabzon'daki mili cemiyetlerin topladığına işaret eden Çakmak, "Halkın temsilcilerince toplanan Erzurum Kongresi, Milli Mücadele hareketinin meşrutiyet prensiplerinin en somut örneklerinden birisidir. Bu kongrenin toplanış amacı Doğu Karadeniz'de Pontus, Doğu Anadolu'da ise Ermeni devletinin kurulmasının gün yüzüne çıkmış olmasıdır." dedi.

Çakmak, kongreye Erzurum, Trabzon, Sivas, Bitlis ve Van'dan 56 delegenin katıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu uluslararası sempozyumun amacı 1. Dünya Savaşı sonrasındaki karanlık günlerde vatanımızı bölmeye çalışanlara karşı 'vatan bir bütündür parçalanamaz' diyen ve bu toprakların sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösteren atalarımızı bir araya getiren ruh, iman ve heyecanı anlamak, anlatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır."

Son 15 yılda teknolojik bağımsızlık adına çok önemli mesafeler katedildiğini vurgulayan Çakmak, "Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı 2000'li yılların başlarında yüzde 20 iken günümüzde bu oran yüzde 70'lere ulaşmıştır. Teknolojik bağımsızlığımızı kazanmak için attığımız her adımda ülkemizin üzerine oynanan oyunların arttığını görüyor ve bilgi çağında dijital çağa evrilen 21. yüzyılda bilginin ve bilimin üretildiği üniversitelerde bizlere önemli görevler düştüğünü idrak ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakmak, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nden çıkarılacak en önemli derslerden birinin bağımsızlık olduğuna dikkati çekerek, bu bağımsızlığı ekonomik ve ekolojik alanlarda da uygulamak gerektiğini kaydetti.

Atatürk Üniversitesi ve ETÜ olarak ortak ARGE işbirliğiyle araştırma merkezlerini ortak çatı altında birleştirdiklerini ifade eden Çakmak, "Diğer bölge üniversitelerle de gerçekleştireceğimiz güç birliğiyle savunma teknolojilerinden enerjiye, makine imalatından nano teknolojiye varıncaya kadar ülkemizin yüksek teknoloji alanlarında daha çok söz sahibi olması için çalışmalara devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sempozyuma, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ETÜ Rektörü Çakmak ve davetli rektörler, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu ile çeşitli illerin milletvekilleri, 30 farklı üniversiteden 64 bilim insanının yanı sıra çok sayıda akademisyen, Kazım Karabekir Paşa'nın kızı Timsal Karabekir, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sempozyum 3 gün sürecek.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 20:57
  1. "100. Yılında Erzurum Kongresi Uluslararası Sempozyumu"
  2. Erzurum Kongresi
  3. ETÜ Rektörü Bülent Çakma
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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