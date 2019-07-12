100. yılında Erzurum Kongresi Paneli, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Barolar Birliğinin Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 100. yılı kapsamında ortaklaşa düzenlediği “100. Yılında Erzurum Kongresi Paneli”ne katılmak üzere Erzurum’a gelen Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, panelden önce Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti. Feyzioğlu’na Erzurum Baro Başkanı Av. Talat Göğebakan eşlik etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Av. Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği olarak Millî Mücadelenin ve Atatürk’ün Erzurum’a gelişinin 100. Yılı dolayısıyla gerçekleştirilen bu önemli organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Av. Metin Feyzioğlu’nu Millî Mücadelenin beşiği, kadim şehir Erzurum’da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin geçmişte ve günümüzde milli şuura daima sahip çıktığını belirterek, yeni nesillerin Türk tarihini her detayıyla öğrenmesi için bu tür programları desteklediklerini belirtti.

Karşılıklı iyi dilek ve temenniler ile hediyeleşmenin ardından 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşecek olan 100. Yılında Erzurum Kongresi Paneline geçen Çomaklı ile Feyzioğlu, panelin açılışında konuklara seslendiler.

İlk olarak söz alan Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, konuşmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kazım Karabekir Paşa’yı, çalışma ve silah arkadaşları ile vatan uğruna can veren tüm şehitlerimiz rahmetle anarak başladı. Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Barolar Birliği ile programa emeği geçenlere teşekkür eden Göğebakan, Erzurum Kongresinin 100. yılını kutlayarak büyük Türk milletine hayırlar getirmesini diledi.

Feyzioğlu: “Atatürk’ün Kendisini ve Yaptıklarını Çarpıtmalarla Değil, Olduğu Gibi Anlamaya Başladığımıza İnanıyorum”

Bugünlerin, geleceğimiz için çok ihtiyaç duyduğumuz milli hissi ve milli bilinci canlandırabilecek bir dönem olduğunu söyleyen Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, milli iradenin Erzurum’dan tüm Anadolu’yu bir güneş gibi aydınlatmasının 100. yılının kutlandığını ifade etti.

“Selamlama konuşmamın en başında hiç kuşkusuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle ve şükranla anmak istiyorum” sözleriyle konuşmasına devam eden Feyzioğlu, “Atatürk’ün kendisini ve yaptıklarını çarpıtmalarla değil, olduğu gibi anlamaya başladığımıza inanıyorum” dedi.

Başkan Feyzioğlu: “Biz Samsun’un, Amasya’nın, Erzurum’un ve Sivas’ın 100. yılında, Mustafa Kemal’i yeniden ve doğru keşfediyoruz. Milli iradeyle neleri başardığını gözümüzle görerek, kalbimizle hissederek keşfediyoruz. Erzurum Kongresine katılan milli mücadelenin tüm kahramanlarını, Doğu Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetinin tüm temsilcilerini ve temsilci gönderen tüm şehirlerin ileri gelenlerini de rahmetle anıyorum. Tabi bir isim var ki rahmeti, anılmayı ve şükranlarımızı çok özel olarak hak ediyor. O kişi de hiç şüphesiz Erzurum’un gururu Kazım Karabekir Paşa’dır. Öyle anlar vardır ki bir milletin geleceği hatta dünya tarihi bir faninin tek cümlesiyle yön değiştirebilir. Kazım Karabekir Paşa’nın Mustafa Kemal’e gidip ‘Emrindeyiz Paşam’ diyerek ona tabii olduğunu açıklaması sadece Türk milletinin tarihini değil, emperyalistlerin sömürdüğü tüm milletlerin geleceğini belirlemiştir. Eğitime büyük önem veren Kazım Karabekir Paşa’nın izinden giderek, Atatürk’ün hayalini gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi gerçekten büyük bir teşebbüstür ve gururumuzdur. İnşallah sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile de Türkiye’de ve dünyada çok daha ileri seviyelere koşar adımlarla gidecektir. Rektörümüze, bizlere böylesine büyük bir imkân verdiği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı: “Erzurum, Millî Mücadelenin Beşiği Konumundadır”

Açılış konuşmasına, “Milletlerin ve medeniyetlerin beşiği durumunda olan, tarihinin her döneminde tavrını bağımsızlıktan yana koyan Erzurum’un, tarihindeki en önemli hadiseleri hiç şüphesiz aziz Türk milletinin Mustafa Kemal Paşa liderliğinde var olma mücadelesi verdiği Türk İstiklâl Harbi sırasında yaşamıştır” diyerek başlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum’un Ermenilere verilmek istendiği bir dönemde şehrin üstlendiği misyonun, yeni ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne giden yolda son derece önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Erzurum Kongresinin, somut manada hâkimiyetin millete ait ve tam bağımsız demokratik yeni bir devletin temellerinin atıldığı ilk yer olduğunu vurgulayan Çomaklı, bu durumun aynı zamanda Erzurum’u Millî Mücadelenin beşiği konumuna gerdiğini sözlerine ekledi.

“Erzurum, Atatürk ve Millî Mücadele Arasında Var Olan Güçlü Bağın Altını Önemle Çizmek Gerekir”

“Erzurum Kongresi, hiç şüphesiz Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde tüm Anadolu’nun işgale ve direnişe karşı duruşunun simgesidir” diyen Rektör Çomaklı şunları söyledi: “Millî mücadelenin temelini oluşturan önemli kararların alındığı kongrenin Erzurum’da yapılması elbette ki tesadüf değildir. Stratejik bir konumda olması ve 15. Kolordu Komutanlığına ev sahipliği yapmasının yanı sıra Mustafa Kemal Paşa’nın gelmesinden önce bir avuç vatanperverin çabalarıyla Millî Mücadele ruhuna bürünmesi, Kongrenin Erzurum’da yapılmasına zemin hazırlanmıştır. Bu durumuyla Erzurum Millî Mücadele ateşinin kıvılcımıdır ve zaferin anahtarıdır. Öte yandan Erzurum, Atatürk ve Millî Mücadele arasında var olan güçlü bağın altını önemle çizmek gerekir. Atatürk’ün Cumhuriyet konusundaki düşüncelerini ilk kez Erzurum`da açıklaması, ilk kez Erzurum`un hemşerisi olması, ilk nüfus cüzdanını buradan alması, milletvekili olarak ilk Erzurum’dan seçilmesi ve elbette ki Cumhuriyete giden yol haritasını buradan çizmesi bu bağın ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.

Dahası mensubu olduğumuz Üniversitemizin gurur duyduğumuz ismiyle bu bağ bir kez daha ebedileşmiştir. Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesine kapı aralayan Erzurum Kongresinin 100’üncü yıl dönümünü anmak ve kongrenin önemini toplumun belleğine yerleştirmek adına yapılan bu etkinlikte emeği geçenlere ve panelde konuşacak değerli akademisyen ve araştırmacılara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

100. Yılında Erzurum Kongresi Paneli, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Dayı moderatörlüğünde, Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yavuz Aslan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Türkmen ve Avukat Hüseyin Özbek’in sunumlarının ardından sona erdi.