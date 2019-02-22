’100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu’ düzenlendi

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ardahan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu" sona erdi.

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ardahan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen, yurt içinden ve yurt dışından 50’ye yakın bilim insanının katılımıyla gerçekleşen "100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu" Ardahan Üniversitesinde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Makbule Sarıkaya’nın yaptığı açılış konuşmalarında, Ardahan Kongrelerinin tarihi önemi nedeniyle ders kitaplarında yer alması gerektiği ifade edildi. Etkinliğe katılamayan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, katılımcıları gönderdiği bir mesajla selamladı. Turan mesajında, Türk ve dünya tarihindeki öneminin ortaya konması için düzenlenen sempozyumun alana değerli katkılar sunacağını belirtti. Mesajının devamında, Türk tarihinin çeşitli meselelerine ışık tutmak amacıyla çok sayıda bilimsel etkinlik düzenleyen Türk Tarih Kurumunun tarihin farklı konularında ilmi araştırmalarını sürdüreceğini ifade eden Turan, kurumun bu amaçla üniversiteler ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde verimli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediğini de dile getirdi.

İki gün süren sempozyum, kongrelerde alınan kararların önemi ve kongrelerin milli teşkilatlanma ruhuna etkileri gibi çeşitli konuların tartışıldığı oturumlarla tamamlandı.