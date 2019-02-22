0553 313 94 23

’100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu’ düzenlendi

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ardahan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "100.

22 Şubat 2019 Cuma 10:25
’100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu’ düzenlendi

Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ardahan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen "100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu" sona erdi.


Atatürk, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Ardahan Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen, yurt içinden ve yurt dışından 50’ye yakın bilim insanının katılımıyla gerçekleşen "100. Yılında Ardahan Kongreleri Uluslararası Sempozyumu" Ardahan Üniversitesinde düzenlenen açılış töreni ile başladı. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Makbule Sarıkaya’nın yaptığı açılış konuşmalarında, Ardahan Kongrelerinin tarihi önemi nedeniyle ders kitaplarında yer alması gerektiği ifade edildi. Etkinliğe katılamayan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, katılımcıları gönderdiği bir mesajla selamladı. Turan mesajında, Türk ve dünya tarihindeki öneminin ortaya konması için düzenlenen sempozyumun alana değerli katkılar sunacağını belirtti. Mesajının devamında, Türk tarihinin çeşitli meselelerine ışık tutmak amacıyla çok sayıda bilimsel etkinlik düzenleyen Türk Tarih Kurumunun tarihin farklı konularında ilmi araştırmalarını sürdüreceğini ifade eden Turan, kurumun bu amaçla üniversiteler ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde verimli çalışmalar gerçekleştirmeyi hedeflediğini de dile getirdi.


İki gün süren sempozyum, kongrelerde alınan kararların önemi ve kongrelerin milli teşkilatlanma ruhuna etkileri gibi çeşitli konuların tartışıldığı oturumlarla tamamlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:25
  1. kültür
  2. bilim
  3. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri" sahiplerini buldu
    1. "2019 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri"..
    2. Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    3. Karma el sanatları sergisi düzenlenen..
    4. Kocaeli’de 16 FETÖ/PDY şüphelisi..
    5. Bakan açıkladı: O borçlar..
    6. Cumhur İttifakı Salihli’de tam kadro..
    7. Türel: “Meltem Pazarı’nı yakışır hale..
    8. Bayburt Valiliğinden "İstiklal Marşı"..
    9. Japon uzay aracı Ryugu astreoridine..
    10. Cumhur’un ateşi Bandırma’da yandı
    11. Pegasus’un dijital dönüşümüne 2 ödül
    12. Siber polisi banka müşterilerini..
    13. İsrail Ay’a uzay aracı gönderdi
    14. Mardin, genç yapımcıların gözdesi oldu
    15. Soylu: Ülkelerinin duymaktan bile..
    16. TCMB'den döviz depo ihalesi
    17. Sektörel güven endeksleri açıkladı
    18. Çin Zulmüne karşı Türk Ocakları’ndan..
    19. Borsa güne yükselişle başladı
    20. Reel kesim güven endeksi Şubat arttı
    21. Çiftçinin tarımsal kredi borçları..
    22. Reyhanlı katliamının firari sanığı..
    23. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    24. Çiftçi borçları yapılandırma 2019
    25. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    26. Kasımpaşa, Alanyaspor deplasmanında
    27. Van’da ‘şiir okuma’ yarışması
    28. Diyarbakır’da bir markette hırsızlık
    29. AK Partili kadınlar ev ziyaretleri..
    30. Girilmesi yasak olan ormanda 1..
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...