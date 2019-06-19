0553 313 94 23

100. yılında “17 Haziran Vilayet Kongresi” anlatıldı

Milli Mücadele’nin 100.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:01
100. yılında “17 Haziran Vilayet Kongresi” anlatıldı

Milli Mücadele’nin 100.yılı etkinlikleri kapsamında Erzurum Valiliği himayesinde Erzurum Kalkınma Vakfı tarafından “100.yılında Erzurum Vilayet Kongresi ” konulu konferans gerçekleştirildi.


Çok sayıda izleyicinin katıldığı konferans, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından Er-Vak Başkanı Erdal Güzel’in açılış konuşmasıyla başladı.


Güzel, Cumhurbaşkanlığı tarafından Milli Mücadele’nin 100. yılı için bir genelge hazırlanarak bu şanlı mücadelenin ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlanacağını hatırlatarak, bu çalışmalar içeresinde Erzurum Valiliği öncülüğünde çok kapsamlı bir çalışma yapıldığını ve Milli Mücadelenin ve 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin 100.yılınayakışır bir kutlama program oluşturulduğunu ifade etti.


Güzel, böylesine anlamlı ve zengin içerikli programın hazırlanmasına öncülük edenErzurum ValisiOKAY Memiş’eve etkinliklere destek veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e, resmi kurum ve kuruluşların yöneticilerine, sivil toplum kuruluşlarıyla, etkinliklerde emeği geçenlere şehir adına teşekkür etti.


Bu yıl yapacakları 26. Sultan Seksi Toplantısı’nın konusunu “Milli Mücadele’nin ve 23.Temmuz Erzurum Kongresi’nin 100. yılı” olarak belirlediklerini söyleyen Güzel, bu çerçeve içerisinde Erzurum Valiliğinin himayelerinde “Erzurum Vilayet Kongresi” isimlikonferansı tertiplediklerini, ayrıca bu yıl içerisinde değişik etkinlikler yapacaklarını ve bu kapsamdahazırladıkları kitapları ücretsiz dağıtacaklarını duyurdu.


Sinevizyon gösterisinin ardından söz alan Prof.Dr.ibrahim Ethem Atnur, 17 Haziran ErzurumVilayet Kongresi’nin kamuoyu tarafından fazla bilinmediğini hatırlatarak, buKongrenin, Milli Mücadele’nin ilk kararlı hareketlerinden biri olarak tarihe geçtiğini ve ileride yapılacak olan 23 Temmuz Erzurum Kongresi’nin temelini oluşturduğunu yine bu Kongrede alınan kararların, 23 Temmuz Erzurum Kongre’sinde alınan kararlarla örtüştüğünü anlattı.


Atnur, yirmi bir delegenin katılımıyla gerçekleştiren Erzurum Vilayet Kongresi’nin beş gün sürdüğünüifade ederek, kongredegöçün durdurulması, vatanın her karış toprağına yapılacak müdahaleye karşıgerekirse silahla karşı konulmasını, ayrıca iktisadi ve dini konularda teşkilatlanılmasının kararlaştırıldığını söyleyerek Erzurum’un bu kongre ile Milli Mücadele’nin ilk kıvılcımlarını yaktığını ifade etti.


Prof.Dr.Atnur, Erzurumluların bu gurur tablosunu yaşatmalarının ve bundan ders çıkarmalarının bir görev olduğunu hatırlatarak, başta Mustafa Kemâl olmak üzereMilli Mücadele’nin şanlı kahramanlarını saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.


Program. konferansın ardından Erzurum Vali Yardımcısı Saddettin Doğan ve Er-Vak Başkanı Erdal Güzel’in, Prof.Dr. İbrahim Ethem Atnur’a plaket ve çiçek takdimiyle sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:01
  1. doğa
  2. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM raporu: “Suudi Veliaht Prensine Kaşıkçı cinayeti soruşturması açılması için inanılır delil var”
    1. BM raporu: “Suudi Veliaht Prensine..
    2. Tepebaşı Belediyesi’nden üreticiye tam..
    3. Umuttepe’ye ulaşım aksamadan devam..
    4. Festival için geri sayım başladı
    5. Gültekin: "İstanbul Binali Yıldırım..
    6. Potada Fenerbahçe Beko'ya 2 maç ceza
    7. Bakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas..
    8. ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde otobüs..
    9. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    10. Sarımsağın sap ve kabuklarında..
    11. Endonezya’dan Mursi için taziye mesajı!
    12. Engelli annelerinden el sanatları..
    13. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    14. Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz..
    15. 30 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
    16. ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın..
    17. Başkan Bıyık’tan hayırsever..
    18. Kayısı bahçesinde haşhaş ele geçirildi
    19. Motosiklet sürücüsünün fırladığı kaza..
    20. “Hayat boyu öğrenme günleri” 21..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu