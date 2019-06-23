100. yılında "100.Yıl Korosu" konser verdi

Milli Mücadelenin 100.Yılı etkinlikleri kapsamında Erzurum Valiliği himayesinde kurulan 100.Yıl Korosu konser düzenledi.

Necip Fazıl Kısa Kürek Kültür Merkezinde düzenlenen ve Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, Kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda izleyicinin katıldığı "100.Yıl Korosunun " Türk Halk Müziği konserine saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Kamuda çalışan yöneticiler, kamu da çalışan personel ve emekli olan kamu personellerinden oluşturulan "100. Yıl Korosu" bir birinden güzel Türk Halk Müziği parçalarını seslendirdi.

100.Yıl korosunda yer alan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz seslendirdiği Nasıl Methedeyim Sevdiğim Seni parçasıyla büyük beğeni kazandı.

100.Yıl Korosunun ardından sahne alan minik bar ekibinin bir birinden güzel bar gösterisi seyircilerden alkış aldı.

Program sonrası Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz 100.Yıl Korosunu kutlayarak çiçek takdim etti.