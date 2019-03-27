“100 Yılın Model Kenti Gölbaşı” projesi tanıtıldı

Cumhur İttifakı MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, ilçenin ortak geleceğini birlikte inşa etmek için güçlü kadroyla hazır olduklarını bildirdi.

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı Belediye Başakan Adayı Ramazan Şimşek, hedefinin örnek alınan bir Gölbaşı olduğunu söyledi. Şimşek, “Gölbaşı’nın sahip olduğu tüm potansiyellerin farkında olarak, Ankara’nın cazibe merkezi ve model kenti haline getirmek en büyük arzumuzdur” dedi.

“100. Yılın Model Kenti Gölbaşı” vizyon belgesinin açıklandığı proje tanıtım toplantısında konuşan Şimşek, Cumhur İttifakı Gölbaşı Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiş olmanın sorumluluğunu, mutluluğunu ve onurunu yaşadığını ifade etti.

Cumhur İttifakı MHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek’in konuşması özetle şöyle:

Azim ve kararlılık

“Aday gösterildiğim günden bu güne şahsıma duyulan güvenin gereklerini yerine getirebilmek için azim ve kararlılıkla çalışmalarımı sürdürüyorum.

Cumhur İttifakının tarafları olan teşkilatlarımız, Teknik kadrolarımız ve gönüllülerimizle birlikte Gölbaşı’mızın geleceği için sahip olduğumuz vizyonu paylaşmaya ve Gölbaşılı’nın teveccühüne mazhar olmaya gayret gösteriyoruz.

Biz Gölbaşılı’nın teveccühüne talip olurken öncelikle; Gölbaşı’nın sorun ve ihtiyaçları neler, Gölbaşı’nın potansiyelleri neler, Gölbaşı’nın olduğu yer neresi, Gölbaşı’nın olması gereken yer neresi ve biz potansiyellerimizle neleri başarabilir, olmamız gereken yere nasıl erişiriz sorularını cevaplamakla işe başladık.

1965 yılında Belediye teşkilatı kurulan, 1984 yılında ilçe olan ve 1991 yılında da Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınan Gölbaşı, 1985 yılında 31.671 nüfuslu bir yerleşim yeriyken 2019 yılına gelindiğinde yaklaşık 140.000 nüfuslu merkez metropol ilçe haline gelmiştir.

Gölbaşı; bu süreçte yüzde400’ün üstünde bir nüfus artışı yaşamıştır. Gölbaşı aynı süreçte önemli gelişme ve değişimlere mekan olmuştur.

Ancak, kontrolsüz ve hızlı büyümenin, şehirler arası ulaşım güzergahı üzerinde bulunmanın olumsuz etkilerinin de büyük ölçüde hissedildiği bir merkez konumuna gelmiştir.

Gölbaşı; gölü, coğrafi yapısı, sulak alanları, doğal bitki örtüsü, yaban yaşamı çeşitliliği ve tarıma elverişli topraklarıyla, Başkent Ankara’nın tarihi çekirdeğine yakınlığıyla, ulaşım bağlantıları, mala ve hizmetlere erişim kolaylığıyla, altyapı varlığıyla, tarım, turizm, sanayi, maden işletmeciliği, küçük ölçekli üretim ve ekonomik çeşitliliğiyle, nüfusa dinamizm kazandıran üniversitelerin, özel okulların tercih ettiği bölge olmasıyla, kırsal ve kentsel dinamiklerin bütününü bir arada bulundurma özellikleriyle, Başkent Ankara’nın merkez metropol ilçesi olması konumuyla kalkınma yolunda büyük potansiyeller barındırmaktadır.

Gölbaşı’nın sahip olduğu tüm potansiyellerin farkında olarak, Ankara’nın cazibe merkezi ve model kenti haline getirmek en büyük arzumuzdur.

Vatan sevgisiyle yoğrulmuş millete hizmet anlayışımızla, Gölbaşı’nda kurulmuş güçlü kentsel altyapıyı, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına hızla yaklaşırken atılması gereken çok daha büyük adımların temeli olarak görüyoruz.

2019-2024 dönemini, Gölbaşı potansiyellerinin harekete geçtiği, Gölbaşı’nın Ankara içindeki işlevlerinin taçlandığı bir döneme dönüştürmek istiyoruz.

Bu dönemde, yaşam kalitemizi yükseltecek girişimlere imza atma kararlılığı içerisinde; Ankara’nın Gölbaşı’sı, Türkiye’nin Gölbaşı’sı ve Dünya kentleriyle yarışan Gölbaşı’nı inşallah birlikte inşa edeceğiz.

Gölbaşı bizim yaşama, üretme, paylaşma alanımızdır. Burada ortaya koyduğumuz altyapının üzerine çocuk, genç, kadın, erkek, memur, işçi, çiftçi, esnaf, sanayici hepimiz el birliğiyle güçlü bir bina inşa edeceğiz.

Hedef, model alınan ilçe

Hedefimiz, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yürürken, “Lider Ülke Türkiye” vizyonuna katkı sağlayan ve model alınan bir ilçe olmaktır. “Üretken Belediyecilik” anlayışı, Gölbaşı Belediyesi yönetim anlayışımızın yol haritasının rotasını tanımlayan ana unsur olacaktır.

“Bütüncül Yaklaşım ve Birlikte Yönetim” ilkeleri, bu rotada nasıl hareket edeceğimizi, kalkınma ve gelişme eğilimini nasıl hızlandıracağımızı gösteren duruşumuzu ortaya koymaktadır.

Ülkemizin ve yakın coğrafyamızın içinden geçtiği süreç, finansman başta olmak üzere insan, zaman ve teknik tüm kaynakların etkin kullanılmasını bir zorunluluk olarak gündeme getirmektedir.

Bu kapsamda; Gölbaşı’nın fiziki, ekonomik, sosyal ve kültürel tüm araştırmalarını yaptık. İlçemizin kaynaklarını, değerlerini, potansiyellerini irdeledik ve bunların neticesinde uygulanabilir kısa, orta ve uzun vadeli projelerimizi ortaya koyduk. Kentselden kırsala tüm şehir sakinlerimizin ihtiyaçlarını belirledik. Projelerimizde, çağımız koşullarına uygun teknolojik yöntemlere yer verdik.

Çalışma önceliklerimiz

Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ulusal ve uluslararası ölçekte öneme sahip bir Gölbaşı oluşturmaya yönelik çalışmalara öncelik verdik.

Çalışmalarımızda, din, dil, mezhep, etnik köken, parti gibi hiçbir ayrımda bulunmadan, vatandaş odaklı bir yaklaşımla, birleştiren bir anlayışla hareket ettik. İlçemizde bulunan, doğal, tarihi ve kültürel tüm değerlerimizin korunmasını esas aldık. Rantı değil kenti ve geleceği planlama anlayışına önem verdik.

Gölbaşı’mızın, Başkent Ankara’nın kentsel ve kırsal odakları arasındaki önemli konumuyla, toplayıcı ve dağıtıcı bir merkez işlevi üstlenebilecek altyapısıyla, kalkınma potansiyelini hızla harekete geçirebilecek güce sahip olduğuna gönülden inanıyoruz. Bu İnançla yaptığımız çalışmalarda, Gölbaşımızın potansiyelini değere dönüştürmemizi sağlayacak, Gölbaşı’mızı 100. yılın model kenti vizyonuna taşıyacak bölgesinde parlayan Gölbaşı, ekonomisi canlanan Gölbaşı, yaşanabilir kent Gölbaşı, sınır aşan Gölbaşı gibi 4 ana bileşen belirledik.

Doğduğum, iş ve özel yaşamımı sürdürdüğüm, sorunlarını sorunlarım olarak gördüğüm Gölbaşı için, gerek sivil toplum kuruluşlarında gerek ilçe başkanlığım döneminde gerekse üstlendiğim Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekilliği görevim süresince yaptığım çalışmaları, sizlerin desteğiyle güçlendirerek Belediye Başkanı olarak sürdürmeye talibim.

Bir Gölbaşılı olarak, başta Gölbaşı’nda görev yapmış Belediye Başkanları olmak üzere, Gölbaşı’nda atılan iyi niyetli ve vizyoner her adımda yer almış, Gölbaşı’nın gelişimine katkı sağlamış olan herkese teşekkür ediyorum.

Eşit hizmet sözü

Çalışmayı ibadet kabul ederek, bütün vatandaşlara eşit hizmet ve şeffaflık anlayışıyla, “100. Yılın Model Kenti Gölbaşı” vizyonumuza erişmek için var gücümüzle çalışacağız.

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi Gölbaşı Belediye Başkan adayı olarak bugüne kadar oluşturulmuş potansiyeli harekete geçirmek, Gölbaşı’nı uluslararası standartlarda bir yaşama ve yerleşim yeri haline getirmek niyet ve kararlığıyla karşınızdayım.

Gölbaşı, Cumhuriyetin ve Ankara’nın Başkent oluşunun yüzüncü yılına yürürken, şeffaf yönetim ilkelerinin, insanı yaşatma anlayışının, milli-manevi değerlere saygının, toplumun tüm kesimlerini odak alan yönetim yaklaşımının, sürdürülebilir kentsel gelişmenin hayat bulduğu bir kent haline gelecektir.

Gelin, hep birlikte Gölbaşımızın potansiyellerini değere dönüştürecek hareketi başlatalım. Gelin, hep birlikte yerel yönetim, yerel kalkınma modeli üretelim. Gelin, ortak geleceğimizi birlikte inşa edelim. Biz, güçlü kadromuzla hazırız. Gelin Cumhuriyetin yüzüncü yılının model kentini birlikte inşa edelim. Gelin, Gölbaşı’nın yeni hikayesini hep birlikte yazalım.”

Geniş bir katılım oldu

Düzenlenen tanıtım toplantısında MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Prof. DR. Mevlüt Karakaya ve Cumhur İttifakı AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki de birer konuşma yaptı.

Programa ayrıca MHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcımız Fatih Çetinkaya, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, MHP MYK Üyeleri İbrahim Çiftçi, Mehmet Duygulu ve Gökhan Ağdemir, MDK Üyesi Duygu Kurban Gözüoğlu , MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, MHP Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylanile birlikte Gölbaşı’ndaki sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.