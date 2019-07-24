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100. yılda TRT’den müzik ziyafeti

“Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz” kararıyla tarihe ender ve büyük bir eser olarak kaydedilen Erzurum Kongresi’nin 100.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:27
100. yılda TRT’den müzik ziyafeti

“Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz” kararıyla tarihe ender ve büyük bir eser olarak kaydedilen Erzurum Kongresi’nin 100. Yıl Dönümü’nde TRT tarafından Erzurumlulara unutulmaz bir gece yaşatıldı.


Havuzbaşı Kent Meydanı’nda Milli Mücadele ve Erzurum Kongresi’nin 100. Yılı anısına düzenlenen konsere, TRT sanatçılarının performansı damgasını vurdu. İzleyenlerin büyük keyif aldığı gece de sanatçıların seslendirdiği, “Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa” eserine Vali Okay Memiş, protokol ve alandaki on binlerce vatandaş ellerindeki bayraklarla eşlik etti.


Program sonunda kısa bir konuşma yapan Vali Memiş, 100. Yıl dönümü için birbirinden özel programlar hazırladıklarını, etkinlikleri de protokol ile değil vatandaşlarla birlikte kutlamaya önem verdiklerini söyledi.


TRT’nin kendilerine bu özel gecede müzik ziyafeti yaşattığını dile getiren Vali Memiş, Erzurum Kongresi’nin öneminden bahsederek, “ Erzurum tarih boyunca emperyalist güçlerin Daphan Ovasını geçmesine izin vermemiştir. Dadaşlar Mustafa Kemal Atatürk’ü 23 Temmuz 1919’da gerçekleşen kongreye başkan seçmiş, fahri hemşerilik vermiş ve son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne milletvekili olarak göndermiştir. Biz bu sebeple diyoruz ki Cumhuriyetin temellerinin atıldığı ve Anadolu’ya açılan kapıdır Erzurum.” dedi.


Vali Memiş, ayrıca organizasyonların yapılmasında emeği geçen başta Vali Yardımcısı Saadettin Doğan olmak üzere TRT Erzurum Müdürü Ayça Alemdar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ile Valilik özel kalem ekibine teşekkür etti.


Konuşmaların ardından Erzurum Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Murat Alatepe tarafından Vali Memiş’e plaket verildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:27
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