0553 313 94 23

100. yılda gelen şampiyonluk

Erzurum Kültür ve Turizm Derneği, katıldığı birçok yarışmada dereceler alarak bu defada Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.

19 Temmuz 2019 Cuma 13:54
100. yılda gelen şampiyonluk

Erzurum Kültür ve Turizm Derneği, katıldığı birçok yarışmada dereceler alarak bu defada Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.


Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Denizli ili Tavas İlçesinde kulüpler arası düzenlenen gençler Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonluğu yarışmasında Erzurum Kültür Turizm GSK Derneği 92.86 almış olduğu puanla Türkiye Şampiyonu oldu.


Denizli Tavas ilçesinde düzenlenen gençler Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonası halk oyunlarına, Erzurum, Adana, Denizli, Bursa, Kilis, Batman, Bingöl, Tekirdağ, Gaziantep, Manisa Soma , Rize, Samsun, Hakkari İllerinden kulüpler katıldı.


13 İl’in katıldığı Gençler Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonluğunda Erzurum Kültür Turizm GSK derneğinin şampiyon olması Erzurum Kongresinin ve Milli Mücadelenin 100. yıl kutlamalarına denk gelmesi ayrı bir heyecan ve sevinç oluşturdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 13:54
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cezaevinde de rahat durmadı! Hücre cezasına çarptırıldı
    1. Cezaevinde de rahat durmadı! Hücre..
    2. Emeğin el izleri sergilenecek
    3. İzmitli tarih öğretmenleri kültür..
    4. Vefat eden İzci Lideri Ömer seçme..
    5. Pınar Karşıyaka, Tony Crocker ile..
    6. Sapanca el sanatları festivali başlıyor
    7. Mısırlı kaçakların Avusturya hayali..
    8. Madenciler sorunlarına çözüm için..
    9. Kazak milyarderin yüzen sarayı 2..
    10. Genç okçulardan 3 madalya
    11. 17 ilde büyük operasyon: 68 kişiye..
    12. Kamerayı fark etmedi, cezayı yedi
    13. Gençleri kitapla buluşturan başkan
    14. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    15. UlaşımPark 4 ilçede günde 22 bin..
    16. Yahyalı’da ahilik geleneği yaşatılmaya..
    17. Oyuncu Hakan Meriçliler’e hakaret..
    18. 22. Feslikan Yaz Şenlikleri başlıyor
    19. Muğla Orman Bölge Müdür Cekili..
    20. Dorselerden soğutucu kart hırsızlığına..
    21. Besleyici ve koruyucu bebek kremi tarifi
    22. Düzce'de bir kişinin cesedine ulaşıldı
    23. Evin iki odası yangında kül oldu
    24. Cezaevi firarisi karı koca yakalandı
    25. Başsavcı Tiryaki görevine başladı
    26. Başkan Başdeğirmen 44 mahalle..
    27. AB, 6 milyar avronun 2,35 milyar..
    28. Gençlerbirliği, Erzurum kampını..
    29. Kilis’te 2 kaçak göçmen yakalandı
    30. Meram Çay Sulama Uygulamasının ikinci..
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!