100. yılda gelen şampiyonluk

Erzurum Kültür ve Turizm Derneği, katıldığı birçok yarışmada dereceler alarak bu defada Gençler Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Denizli ili Tavas İlçesinde kulüpler arası düzenlenen gençler Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonluğu yarışmasında Erzurum Kültür Turizm GSK Derneği 92.86 almış olduğu puanla Türkiye Şampiyonu oldu.

Denizli Tavas ilçesinde düzenlenen gençler Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonası halk oyunlarına, Erzurum, Adana, Denizli, Bursa, Kilis, Batman, Bingöl, Tekirdağ, Gaziantep, Manisa Soma , Rize, Samsun, Hakkari İllerinden kulüpler katıldı.

13 İl’in katıldığı Gençler Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonluğunda Erzurum Kültür Turizm GSK derneğinin şampiyon olması Erzurum Kongresinin ve Milli Mücadelenin 100. yıl kutlamalarına denk gelmesi ayrı bir heyecan ve sevinç oluşturdu.