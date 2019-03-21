100. yılda 19 bin 19 fidan ile Türkiye haritası

Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun kamu kurumları ve sivil toplum derneklerinin iş birliğiyle Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da ulusal Kurtuluş Mücadelesi’ni başlattığı Samsun’da, 100. yıl onuruna ve Orman Haftası kapsamında “100. Yılda 1919 kişiyle 19 bin 19 fidan dikiyoruz” etkinliği gerçekleştirdi.

Doğa yürüyüşü ile başlayan etkinlik günün anlam ve önemini ifade eden konuşmalar ile devam etti. Daha sonra 81 vilayetten getirilen topraklarla ekilen fidanlar, Büyükoyumca Mahallesi’nde bulunan ve Samsun Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait toplamda 20 hektarlık alanda, 19 bin 19 fidan dikilerek “100. Yıl Kurtuluş Ormanı” oluşturuldu. Böylece 100. yılın anısına dikilen fidanlardan Türkiye haritası oluşturulmuş oldu.

“81 vilayette fidan dikimi gerçekleştirildi”

Etkinlikte vosvos araç sergileri, Türk Endura Platformu ve Samoff gösterileri, izci toplulukları da yer aldı. Tek tek kurulan stantları ziyaret eden protokol üyeleri stant görevlileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Protokol üyeleri Samsun’dan başlayan Amasya, Erzurum ve Sivas illeriyle devam eden Kurtuluş Yolu güzergâhları başta olmak üzere 81 vilayette fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Etkinliğe, Samsun Valisi Osman Kaymak, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, protokol üyeleri, Kamu Kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile 81 vilayetten gelen öğrenciler katıldı.