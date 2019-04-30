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100 yıla tanıklık edenler bir araya geldi

Samsun Valiliği 100.

30 Nisan 2019 Salı 23:01
100 yıla tanıklık edenler bir araya geldi

Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi’nce düzenlenen program ile 1919’dan 2019’a 100 yıla tanıklık eden büyükler bir araya geldi.


Samsun Valisi Osman Kaymak da programa gelerek büyükler ile teker teker yakından ilgilendi. Programda açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, 19 Mayıs 1919’un 100. yılı etkinlikleri kapsamında Samsun’da 100 yıla tanıklık eden büyükleri bir araya getirdiklerini söyledi. Onların hatıralarını dinlemeye çalıştıklarını ifade eden Vali Kaymak, "Cumhuriyet kolay kurulmadı. Buralara kolay gelmedik. Onlar bu 100 yıllık serüvene tanıklık etti. Bizler de bir nebze olsun onlara olan minnettarlığı ödemek için bir araya geliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Onların nezdinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tekrar rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a geldiğinde ne diyor; ’Ben Samsun’a geldiğimde, Samsun’u ve Samsunluları gördüğümde Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti üzerinde yapacağım bütün tasavvurlarımı gerçekleştireceğime dair kuvvetli bir inanca sahip oldum’ diyor. Bu yönüyle de Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a ve Samsunlulara olan güvenini ifade ediyor. Biz bundan dolayı büyük iftihar duyuyoruz" dedi.


Büyükler ise böyle bir etkinlik olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Daha sonra Vali Kaymak, eşi Emine Kaymak ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile birlikte, gelecek yüz yıllara ve nesillerine hatıra olmak üzere büyüklere Türk bayrağı, yüzük ve çınar fidanı hediye etti. Daha sonra ise Vali Kaymak büyükler ile birlikte 100. yıl pastasını kesti. Programa ayrıca, Atakum İlçe Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı katıldı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 23:01
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