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100. Yıla Özel Bisiklet Gezisi

100.

14 Temmuz 2019 Pazar 16:30
100. Yıla Özel Bisiklet Gezisi

100. Yıl etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenen bisiklet gezisine yaklaşık 600 kişi katıldı.


19 Mayıs Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışını yıl boyu farklı etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Bugün düzenlenen bisiklet gezisine yaklaşık 600 kişi katıldı ve farklı hediyeler dağıtıldı.


19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nun ilçe merkezinden başlattığı gezi 3 km sonunda Şehit İsmail Bektaş Spor Kompleksinde son buldu. Ücretsiz olarak dağıtılan biletlerle birlikte çekiliş ile yüzlerce hediye dağıtılırken, iki adet de bisiklet hediye edildi. Çekiliş sonucu bisikletler, Bartu Karaman ve Enes Karışma’ya çıktı.


Katılımın yoğun olmasından dolayı memnun olduğunu belirten 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Her yıl düzenlediğimiz bu güzel etkinliğimiz bu yıl 100. Yıl anısına çok daha özel bir gezi oldu. Sağlıklı yaşam için pedal çeviren tüm gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:30
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