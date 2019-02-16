Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basması kutlamaları kapsamında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından düzenlenen 100. Yıl Söyleşileri’nin 12’ncisi Bilecik’te gerçekleşti.

Kentte bir restoranda düzenlenen söyleşiye TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, Türkiye Liseliler Birliği (TLB) Genel Sekreteri Furkan Kaplan, TGB Bilecik üyeleri katıldı. Söyleşide, 19 Mayıs’taki büyük buluşmaya hazırlandıklarını anlatılırken, 19 Mayıs’ın 100’üncü yılında gençliğin görev ve sorumlulukları üzerinde duruldu. Söyleşide ayrıca 19 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

"100 yıl sonra yeniden büyük zaferlere yürüyeceğiz"

TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer, gençliğin önündeki sıraladığı görevlere nazaran 19 Mayıs’ın 100’ncü yılında büyük zaferlere yürüyecekleri inancına vurgu yaparak, “19 Mayıs’ın 100’üncü yılı bizler için sadece sembolik bir tarihin çok daha ötesinde anlamlar ifade etmektedir. Ülkemiz bugün 100 yıl önce yaşadığı süreci yeniden yaşamaktadır. Emperyalizmle birçok cephede savaş verdiği, iktisadi anlamda dar boğazdan geçtiği fakat aynı zamanda teröre karşı başarılar elde ettiği bir dönemden geçmektedir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce bu süreçten halkın bütün kesimlerini, vatan bütünlüğü için seferber ederek ve onları devrimci bir program etrafında birleştirerek zaferler kazandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yoldan giden biz gençler, 100 yıl sonra yeniden büyük zaferlere yürüyeceğimiz inancıyla görevlerimize atılıyoruz" dedi.

“Atatürk’ün bıraktığı emaneti koruyacağımıza söz veriyoruz”

TLB Genel Sekreteri Furkan Kaplan ise, “Türkiye Gençlik Birliği ülkemizin dört bir yanında vatansever, Atatürkçü ve milliyetçi gençlerle vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için çalışmalarını canla başla sürdürmektedir. 19 Mayıs’ın 100. yılına girerken üniversiteli ve liseli gençler olarak Atatürk’ün ve Milli Mücadele kahramanlarımızın bizlere bıraktığı emaneti koruyacağımıza ve yaşatacağımıza söz veriyoruz" ifadelerine yer verdi.