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Tarih 100 yıl sonra bir ilk: 8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi
Tarih

100 yıl sonra bir ilk: 8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 kişi daha İstiklal Madalyası sahibi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 13:46:00 -
100 yıl sonra bir ilk: 8 kişiye daha İstiklal Madalyası verildi

Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen şehit ve gazilerin 8 mirasçısına İstiklal Madalyası verildi.

1 Kasım 1926 tarihine kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce verilmiş olan İstiklâl Madalyaları, bu tarihten sonra Millî Savunma Bakanlığı tarafından veriliyor. Toplam İstiklal Madalyası sahibi 10 bine yakın.

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