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100 yıl sonra aynı senaryo! İşgalciler yerleşmeye başladılar

Yüz yıl önce Osmanlı’ya ihanet eden çetelerin desteğiyle Suriye'yi işgal eden Fransa, bugün de Suriye’nin doğusunda terör örgütü PKK işgali altındaki bölgelere yerleşmeye başladı. Bu durumu "memnuniyet verici" olarak niteleyen terör örgütü PKK sözcüsü Dara Mustafa, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kendilerine yardım sözü verdiğini açıkladı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:28
100 yıl sonra aynı senaryo! İşgalciler yerleşmeye başladılar

Bundan 100 yıl önce Osmanlı’ya ihanet içindeki çetelerin desteğiyle Suriye’yi işgal eden Fransa, 100 yıl sonra bugün de Suriye’nin doğusunda terör örgütü PKK işgali altındaki bölgelere yerleşiyor. Fransızların bölgede attığı askeri adımların arkasındaysa 25 Eylül Irak korsan referandumunun baş aktörleri Kouchner ve Lévy var.

PKK işgalindeki bölgelere yaptığı asker, silah ve cephane sevkıyatı ile Suriye'nin doğusuna yerleşen Fransa, Osmanlı'ya ihanet eden çeteler aracılığı ile 100 yıl önce işgal ettiği bölgelere PKK'yı kullanarak geri döndü. Fransa, ABD Başkanı Donald Trump'ın “Suriye'den çıkacağız” açıklaması ile birlikte PKK işgalindeki bölgelere asker sevkıyatı başlattı. İlk olarak Münbiç'e yapılan sevkıyatı, Tel Abyat, Ayn Isa ve Deyrizor bölgelerine gönderilen birlikler izledi.

KOUCHNER VE LEVY SAHNEDE

Fransa'nın PKK merkezli attığı askeri adımların arkasından, 25 Eylül Irak korsan referandumunun baş aktörleri Musevi asıllı Bernard Kouchner ve Henri Lévy çıktı. Eski Fransa Dışişleri Bakanı Kouchner ve Ortadoğu'nun modern Lawrence'ı olarak gösterilen Lévy, son 6 ayda Haseke ve Rakka'yı 4 kez ziyaret etti. Haseke, Deyrizor, Münbiç, Tabka, Tel Abyat ve Ayn Isa'da askeri üsler inşa eden Fransa, geçtiğimiz günlerde de Deyrizor'da PKK'ya aktif kara desteği verdi.

FRANSA'DAN PKK'YI KORUMA SÖZÜ

PKK Sözcüsü Dara Mustafa, Fransa'nın bölgede artan askeri hareketliliği için “memnuniyet verici gelişme” yorumunda bulundu. Geçtiğimiz gün Bas News'e açıklama yapan PKK’lı Dara Mustafa, “Fransa bizi iç ve dış tehditlere karşı koruma sözü verdi” dedi. Fransız makamların samimi olduklarını belirten PKK’lı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yakın temas halinde olduklarını ve PKK'ya yardımların artarak süreceğini söyledi. ABD desteği ile 2014'ten bu yana Suriye'nin doğusunda 24 bin kilometrekarelik alanı işgal eden PKK, 2016 yılında “Rojova Özerk Bölge Yönetimi” adıyla Paris'te temsilcilik açmıştı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:28
  1. fransa
  2. suriye
  3. Osmanlı

YORUM YAZ

  • Ercan Akçay Ercan Akçay 19 dk önce
    O.Ç.çocukları kökünüz kazınana dek bu Vatan için öleceğiz Topunuz gelin zaten hepiniz topsunuz
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp25 dk önce
    Artık yol göründü ; biz bir yana , Avrupa, AB, ABD vs . . . hatta Araplar Mısır, SUUD . . . başka bir yana . . . aklımız varsa !
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