100 Yaş Evi’nde yazlık sinema günleri başladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde etkinlikler devam ediyor.17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:26
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş üzeri vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımlarını ve üretkenliklerinin devamını sağlamak amacıyla oluşturularak faaliyete başlayan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde etkinlikler devam ediyor.
Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nde düzenlenen ve katılımın yoğun olduğu yazlık sinema günleri etkinlikleri başladı. Yaklaşık 250 vatandaşın katıldığı etkinlikte “Beni Hatırla” filminin gösterimi yapıldı.
Yazlık Sinema Günlerine katılan Nilüfer Caner 100 Yaş Evi’nin üyeleri ve aileleri, yapılan etkinlikten memnun kaldıklarını belirterek Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Osman Gürün’e ve personeline teşekkür ettiler.
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