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100 ton balık kuraklık yüzünden öldü

Çekya’da bulunan bir gölde meydana gelen kuraklık sebebi ile 100 ton balığın öldüğü öğrenildi.

12 Ağustos 2018 Pazar 13:43
100 ton balık kuraklık yüzünden öldü

Çekya'nın Moravya eyaletinde bir süredir etkili olan kuraklık sebebi ile ülkenin büyük göllerinden biri olan Nesyt Gölü’nde 100 ton balığın öldüğü bildirildi.

SU SEVİYESİ NORMALDEN 180 SANTİM AŞAĞIDA

Eyaletteki bir balıkçılık şirketinde çalışan Oldrich Pecha isimli vatandaş, kuraklık sebebi ile bölgedeki tüm balıkların ölebileceğini ve bunun yüz binlerce dolarlık zarara yol açabileceğini söyledi.

300 hektarlık bir alanı kaplayan ve ülkenin en büyük göllerinden biri olan Nesyt Gölü’nün su seviyesinin normalden 180 santim aşağıda olduğunu belirten Pecha, bölgedeki şirketlerin su seviyesini yükseltmeyi deneyebileceklerini belirtti.

Çekya’da etkili olan sıcak hava ülkenin pek çok farklı yerinde kuraklığa yol açıyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 13:43
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