100 TL karşılığı erkek çocukları öpüştüren sosyal medya fenomenine 17 yıl hapis cezası

İzmir’de iki erkek çocuğuna 100 lira verip öpüştürdüğü videolar kamuoyunda infial oluşturunca tutuklanan sosyal medya fenomeni “Gaga Bulut” lakaplı Bulut Altuğ, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir’in Alsancak semtinde 100 lira verdiği erkek çocukları öpüştüren sosyal medya fenomeni ’Gaga Bulut’ lakaplı Bulut Altuğ’un tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bulut Altuğ SEGBİS’le cezaevinden katılırken, tutuksuz sanık Fatih Bilgehan Bektaş ile tarafların avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu.

Çektiği görüntülerden dolayı pişman olduğunu söyleyen Altuğ, “Ben bu tür videolar çekmiyordum. Daha önceki videolara bakabilirsiniz. Bu görüntüleri çektiğim için pişmanım. Arkadaşımın yönlendirmesi üzerine çektim. İlk defa böyle bir şey yaptım ve başım yandı. Tahliye ve beraatimi istiyorum” dedi. Diğer sanık F.B.B. ise olayda suçunun olmadığını iddia ederek, görüntülerdeki mağdurların 18 yaşından küçük olduklarını bilmediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Bulut Altuğ’a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik “cinsel istismara azmettirme” suçundan her mağdur için 8’er yıl ve “müstehcen görüntüleri yaymak” suçundan da 1 yıl olmak üzere toplamda 17 yıl hapis cezası verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa ayrıca 1000 gün adli para cezası verilirken, bu paranın 20 bin TL’ye çevrilmesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, diğer sanık Fatih Bilgehan Bektaş’a da 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik “cinsel istismara azmettirme” suçunda Altuğ’a yardım etmesinden dolayı her mağdur için 4’er yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası verdi. “Müstehcen görüntüleri yaymak” suçundan beraat eden tutuksuz sanık Fatih Bilgehan Bektaş, kararın kesinleşmesinin ardından cezaevine girecek.

Olay

2018’in Ekim ayında yaşanan olayda İzmir’de iki erkek çocuğa 100 lira vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınlayan sosyal medya fenomeni “Gaga Bulut” lakaplı Bulut Altuğ (22), gözaltına alarak ifade için emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan Altuğ, görüntüleri video paylaşım siteleri aracılığıyla yayımlayarak para kazandığını söyledi. Daha sonra adliyeye sevk edilen Altuğ tutuklandı. Videoyu çeken arkadaşı Fatih Bilgehan Bektaş ise adli kontrolle serbest bırakıldı.