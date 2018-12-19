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"100 Temel Eser" uygulaması sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığınca, "100 Temel Eser" uygulamasının kaldırılmasına karar verildi- Kararın gerekçesini "100 Temel Eser"le ilgili telif hakkı olmayan yayınevlerinin kamuoyunu yanıltıcı uygulamaları oluştururken, öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerden gelen olumsuz bildirimler ile akademik tespitler de dikkate alındı- Bakanlık, yayınevlerinin bu tür uygulamalarla kamuoyunu yanılttığı sonucuna ulaştı- Öğrencilerin bir eser listesiyle sınırlı kalmadan, öğretmenlerin rehberliğinde Anayasa'ya, yasalara ve milli eğitimin temel amaçlarına ters düşmeyecek, milli ve insani değerlere saygılı bütün eserlerden faydalanması hedefleniyor

19 Aralık 2018 Çarşamba 09:01
"100 Temel Eser" uygulaması sona erdi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ve ortaöğretim öğrencileri için belirlenen "100 Temel Eser " uygulamasının sona erdirilmesi kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı, "100 Temel Eser"le ilgili genelgeyi yürürlükten kaldırdı.

Söz konusu kararda öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerden gelen olumsuz bildirimler, konuyla ilgili akademik tespitler ile uygulamaya yönelik detaylı araştırma ve çalışmalar dikkate alındı.

Kararda çeviri eserlerin içeriğine yönelik sorunlar ile yayınevlerinin kamuoyunu yanıltıcı uygulamaları da etkili oldu.

Telif hakkı olmayan yayınevlerinin "100 Temel Eser"in baskısını yapması, MEB'in patentli logosu olmaksızın farklı tasarımlardaki "MEB Tavsiyeli 100 Temel Eser" logosunun kullanılması ve bu logoların listede olmayan eserlere de basılması kararın gerekçeleri arasında yer aldı.

Genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla öğrencilerin bir eser listesiyle sınırlı kalmadan, öğretmenlerin rehberliğinde, Anayasa'ya, yasalara ve milli eğitimin temel amaçlarına ters düşmeyecek, milli ve insani değerlere saygılı bütün eserlerden yararlandırılması hedefleniyor.

"100 Temel Eser" uygulaması, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla çocukluk ve ilk gençlik dönemi edebiyatı eserleri esas alınarak 2005 yılında hayata geçirilmişti.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 09:01
  1. 100 temel eser
  2. meb
  3. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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