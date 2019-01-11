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100 okul yaptıracak 100 hayırsever aranıyor!

Gaziantep valiliği ildeki eğitim kalitesinin ve fiziksel engellerin kaldırılması için daha çok dersliğe ihtiyaç olduğunu bu eksiklerin giderilmesi için 100 hayırsever aradıklarını söyledi.

11 Ocak 2019 Cuma 21:56
100 okul yaptıracak 100 hayırsever aranıyor!

Gaziantep Valiliği, kent genelindeki okullarda tekli eğitime geçilmesi hedefi doğrultusunda ihtiyaç duyulan 100 okulun yapılabilmesi için hayırseverlerin desteğini bekliyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, kent genelindeki okullarda tekli eğitime geçilebilmesi için ihtiyaç duyulan 100 okulun yapılabilmesi için 100 hayırsever aradıklarını belirtti.

AA'nın haberine göre; Vali Davut Gül, Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de eğitim yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Bugün itibarıyla kentte inşaatı süren eğitim yatırımlarının toplam değerinin 1,5 milyar lira olduğunu anlatan Gül, şöyle devam etti: "Bu çok büyük bir para. Bu parayla 4 bin dersliğin inşaatı devam ediyor. Buna rağmen eksikliklerimiz var. Çok kısa sürede 32 derslikli 100 okul yapmamız lazım. Şu an inşaatı devam eden 4 bin dersliğe ilaveten 3 bin 200 dersliğe daha ihtiyacımız var. Kamu önemli kısmını yapıyor ama kalan okulların yapımı için hayırseverlerin desteğine ihtiyacımız var. Bu yıl hedefimiz, 100 hayırsever bulup, Gaziantep'in eğitim kalitesinin artırılmasıyla ilgili fiziksel engelleri tamamen ortadan kaldırmak."

Vali Gül, bu engeller ortadan kalktığında artık eğitimin niteliğinin konuşulacağını vurguladı.

TOKİ KONUTLARI ARSA TAKASINDA KULLANACAK

Gül, okul yapımı konusunda görüştükleri hayırseverlerin bulunduğunu da bildirdi.

Birkaç ay içinde 100 hayırseveri bularak yaz başında okul inşaatlarına başlamak istediklerini belirten Gül, sözlerini şöyle tamamladı: "Çevre ve Şehircilik Bakanımızın, Gaziantep'e geldiğinde, TOKİ'nin elindeki konutların arsa takasında kullanılmasıyla ilgili talimatı oldu. İlk etapta 100 konut verdiler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu konuyu sahiplendi, 'milli eğitimin meselesi' diye bakmadı. Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, hayırseverlerimiz, Milli Eğitim ile Çevre ve Şehircilik bakanlarımız, herkes bir ucundan tutuyor. Bu sorunu el birliğiyle ortadan kaldırmış olacağız. Arsa olarak belediyelerimizin kamulaştırdıkları var. Bizim kamulaştırma sürecini başlattıklarımız var. Hazinenin yeni arsaları var. Hepsini bir araya getirdiğimizde sorun çözülecek inşallah."

 

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 21:56
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