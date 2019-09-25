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Ekonomide Türkiye ile ABD’nin yol haritası New York’ta çiziliyor! 100 milyar dolarlık ticarette ikinci randevu

Türkiye-ABD ticaretini 100 milyar dolara taşıyacak oyun planı netleşiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’a sunulan planın detayları bu akşam New York’ta gerçekleşecek 10. Türkiye Yatırım Konferansı’nda açıklanacak.

25 Eylül 2019 Çarşamba 11:14
Ekonomide Türkiye ile ABD’nin yol haritası New York’ta çiziliyor! 100 milyar dolarlık ticarette ikinci randevu

20,7 milyar doları bulan Türkiye-ABD ticaretini 100 milyar dolara çıkartmak için somut bir adım daha atılıyor. İki ülkenin bakanları ve yatırımcıları tarafından ithalat ile ihracatı arttırmak için hazırlanan yol haritası Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından bu akşam New York’ta düzenlenecek 10. Türkiye Yatırım Konferansı’nda kamuoyuyla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması beklenen konferansta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da söz alacaklar. Dünyaca ünlü firmalar ile yatırımcıların buluşacağı etkinlikte 100 milyar dolarlık ticaret hedefini tutturmak için uygulanacak stratejiyi ilan edecek.

Detaylar Ross’la da paylaşıldı

TAİK tarafından Türkiye-ABD ticaretini arttırmaya dönük bir çalışma başlatılmıştı. Ekonomi yönetiminin, odaların ve üretici ile ihracatçı örgütlerinin de katkı yaptığı çalışmanın sonuçları kısa bir süre önce Türkiye’yi ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’a sunulmuştu.

Hedef 50 milyar dolar ihracat

10. Türkiye Yatırım Konferansı’nın önemine dikkat çeken TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, şunları ifade etti: “ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 100 milyar dolar ticaret hedefi koydular. TAİK olarak görevi aldık ve bir yol haritası çıkardık. Şimdi bu yol haritasının lansmanı için Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle New York’ta bir gala yemeği düzenliyoruz. Bakan Ross, bize ‘Zaman düşmanınız’ demişti. Biz de zamana karşı yarışıyoruz. Bu anlayışla seçilmiş sektörleri temsilen 20-30 firmayı beraberimizde New York’a götürüyoruz. Bu sektörler ABD’nin dev perakende zincirleriyle görüşecekler. Türkiye’nin ABD’ye 50 milyar dolar ihracat hedefi hem sektörün önde gelen oyuncularına hem de KOBİ’lere çok önemli bir büyüme alanı açacaktır.

İki panel yapılacak

THY ve Boeing ana sponsoru olduğu konferans kapsamında iki panel gerçekleştirilecek. TAİK Başkan Yardımcısı Haydar Yenigün’ün yöneteceği ‘100 Milyar Dolar Ticaret Hedefi’ adlı ilk panelde Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay, Boston Consulting Group Danışmanı Dr. Emre Bayram, ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Dr. Tamer Saka söz alacaklar. TAİK Başkan Yardımcısı Çağlan Mursaloğlu’nun moderatörlüğünü yapacağı ‘Yatırım Paneli’nde ise kadın CEO’lar Serra Akçaoğlu, Canan Özsoy ve Ayşem Sargın görüşlerini dile getirecekler.

Yeni ortaklıklara kapı açılıyor

Türkiye ile ABD ticaret bakanlıkları tarafından kurulan teknik çalışma grubu; savunma sanayii, otomotiv, çelik, alüminyum, mücevher, giyim, halı, makine ve aksamları, zeytinyağı, seramik, mermer, çimento ticaretine ivme katmak için elinden geleni yapıyor. Belli periyotlarla ithalatçı ve ihracatçı firmaları buluşturan grup, yeni ortaklıklara kapı açıyor.

Büyükelçiden 100 milyar $ açıklaması

ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfiel, ABD’nin, Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştıracak adımları atacağını kaydetti. Konunun önümüzdeki günlerde de resmi bir çerçeveye oturtulup Türkiye’ye aktarılacağını ifade eden büyükelçi Satterfiel’in bu mesajı, F-35’lerin satışının tekrardan gündeme gelmesi beklentilerini de arttırdı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 11:14
  1. Türkiye-ABD ticareti
  2. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
  3. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK)
  4. New York
  5. 10. Türkiye Yatırım Konferansı
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  8. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  9. TAİK
  10. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross
  11. TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ
  12. THY
  13. Boeing
  14. TAİK Başkan Yardımcısı Haydar Yenigün
  15. 100 Milyar Dolar Ticaret Hedefi
  16. Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Turagay
  17. Boston Consulting Group Danışmanı Dr. Emre Bayram
  18. ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy
  19. Sabancı Holding Çimento Grup Başkanı Dr. Tamer Saka
  20. TAİK Başkan Yardımcısı Çağlan Mursaloğlu
  21. Yatırım Paneli
  22. CEO Serra Akçaoğlu
  23. Canan Özsoy
  24. Ayşem Sargın
  25. Türkiye ile ABD ticaret bakanlıkları
  26. teknik çalışma grubu
  27. savunma sanayii
  28. otomotiv
  29. çelik
  30. alüminyum
  31. mücevher
  32. giyim
  33. halı
  34. makine ve aksamları
  35. zeytinyağı
  36. seramik
  37. mermer
  38. çimento ticareti
  39. ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfiel
  40. F-35

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  • hizipsavarhizipsavar31 dk önce
    f-35 lerede gelir amerikada gelir. sonuçta her şey para al gülüm ver gülüm bu işler böyle yürür haci. her şeyden önemlisi ülke menfatleri.

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