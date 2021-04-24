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Korona Virüs 100 kişiye Kovid-19 cezası
Korona Virüs

100 kişiye Kovid-19 cezası

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye para cezasının kesildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 13:37:00 -
100 kişiye Kovid-19 cezası

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 100 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve maske takmayan 100 kişiye 90 bin lira ceza kesildi.

Polis ekipleri, 1948 iş yeri ile 124 toplu taşıma aracını denetledi. 13 iş yeri ve 1 araca yönelik işlem yapıldı.

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