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Jandarmadan kritik operasyon! PKK ortalığı kana bulayacaktı!

Van'da Jandarma ekiplerinin istihbarat sonucu Bahçesaray'da PKK'ya karşı gerçekleştirdiği operasyonda, 100 kilogram amonyum nitratlı gübreyle hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:09
Jandarmadan kritik operasyon! PKK ortalığı kana bulayacaktı!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 100 kilogram amonyum nitratlı gübreyle hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlerin, Van-Bahçesaray karayolunda el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleme arayışında olduğu istihbaratının alınması üzerine bölgede operasyon düzenlendi.

GÜVENLİK KORUCULARI FARK ETTİ

Güvenlik korucuları, Altındere Mahallesi kırsalında araziye gömülmüş 100 kilogram amonyum nitratlı gübreyle hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit etti.

Patlayıcı, uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, vatandaşların desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edilecek.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 10:09
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  2. amonyum nitrat
  3. PKK
  4. Güvenlik korucuları
  5. Van-Bahçesaray karayolu

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