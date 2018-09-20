Jandarmadan kritik operasyon! PKK ortalığı kana bulayacaktı!
Van'da Jandarma ekiplerinin istihbarat sonucu Bahçesaray'da PKK'ya karşı gerçekleştirdiği operasyonda, 100 kilogram amonyum nitratlı gübreyle hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulundu.20 Eylül 2018 Perşembe 10:09
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 100 kilogram amonyum nitratlı gübreyle hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristlerin, Van-Bahçesaray karayolunda el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenleme arayışında olduğu istihbaratının alınması üzerine bölgede operasyon düzenlendi.
GÜVENLİK KORUCULARI FARK ETTİ
Güvenlik korucuları, Altındere Mahallesi kırsalında araziye gömülmüş 100 kilogram amonyum nitratlı gübreyle hazırlanmış el yapımı patlayıcı tespit etti.
Patlayıcı, uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi.
Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, vatandaşların desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edilecek.
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