100 kilo altın ve 5 milyon dolar para bulundu! Erdoğan operasyonun ayrıntılarını anlattı

Emniyet ve yargı içerisindeki ihanet çeteleri vasıtasıyla hukuk kılıfı altında darbeye kalkışıldığını anımsatan Erdoğan, "Kurdukları tezgahı başlarına geçirdik. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerini üzerimize saldılar. Suriye ve Irak'ta yaptığımız hamlelerle katiller ordusunu bozguna uğrattık. FETÖ eliyle ülkemizi topyekün işgale yeltendiler. Namlulara göğsümüzü siper ederek bu girişimi de püskürttük. 15 Temmuz gecesi milletimizle birlikte FETÖ’cü hainleri ve bu hainleri üzerimize salan ağababalarına unutamayacakları bir ders verdik. Bak Isparta’da 100 kilo altın bulundu. 5 milyon dolar para bulundu. Buradaki bu işi yürüten onların imamları tarafından. Bunların ne olduğunu anlayın, Isparta’ya da böyle girmişler. Görüyor musunuz? Burada güvenlik güçlerimiz operasyonunu yaptı. Bu altınları buldu, bu parayı da buldu ve el kodu. Elhamdülillah. Türk milleti olarak dünya demokrasi tarihine altın harflerle kazınan bir büyük destana hep beraber imza attık. Bunlarda işe yaramayınca bu kez ekonomi üzerinden bizi sınamaya direncimizi test etmeye kalkıştılar. Ancak bu sefer de amaçlarına ulaşamadılar. Piyasamız hamd olsun ilk dalgayı atlattıktan sonra yeniden toparlanmaya başladı. Biz de aldığımız tedbirlerle bu süreci hızlandırdık. Şimdi bir taraftan kamu bütçesine yük oluşturan alanlardaki açıkları kapatıyor, diğer taraftan da reel sektörümüzün çarklarının dönmesini hızlandıracak uygulamaları dereye alıyoruz. Önümüzdeki dönemde kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplininden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.