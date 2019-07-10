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100 günde yüzler güldü

Altındağ Belediye Başkanı Doç.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
100 günde yüzler güldü

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "100 günde çok büyük değişikliklere imza attık. Gönül belediyeciliği yolunu benimsedik" dedi.


31 Mart yerel seçimlerinde Altındağ Belediye Başkanı seçilen Asım Balcı, bu görevinde 100 günü geride bıraktı. 100 günde Altındağ’da gözle görülür değişikliklere imza atan Başkan Balcı, önemli icraatları hayata geçirdi. Altındağ’da gönül belediyeciliği ilkesiyle çalışmalarını sürdüren Balcı, "Göreve geldiğimiz günden itibaren hep Altındağlı hemşehrilerimizin yanında olduk. Altındağ’ı sokak sokak gezdik. Altındağlı kardeşlerimiz bizlere sofralarını açtı, ekmeklerini bölüştü, evlerinde misafir etti. Biz de bize gösterilen bu nezaketi, bu sevgiyi hiç karşılıksız bırakmadık. İlk günden itibaren söylediğimiz gibi, kapımız herkese açık oldu.100 günde çok büyük değişikliklere imza attık. Gönül belediyeciliği yolunu benimsedik" diye konuştu.



Projeler hayata geçiriliyor


Altındağ’da 100 günde öne çıkan bazı çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Balcı, "Hemşehrilerimizin sorunlarını dinleyebilmek için Halk Günü ve Mahalle Buluşmaları projelerini başlattık. Muhtarlarımızla iş birliği içerisinde olduk. Altın Masa Çağrı Merkezimizi 24 saat ulaşılabilir hale getirdik. Sokaklarımızı yeniledik, yeni yollar açtık. Kaldırım ve tretuvar eksiklerini giderdik, onarım yaptık. Altındağ’daki en büyük sorunlardan biri olan molozları ortadan kaldırdık. Muhtarlık binalarını onardık. Cinderesi sakinlerini sahipsiz bırakmadık, kira yardımı başlattık. Bölgede çalışmaların başlaması için düğmeye bastık" ifadelerini kullandı.



"Daha yapacak çok işimiz var"


Verilen tüm sözleri yerine getireceklerini ifade eden Balcı, "Şimdi parklarımızı yeniliyoruz, kamelya ve bank eksiklerini tamamlıyoruz. Altınköy Açık Hava Müzesi’nin gece saat 24.00’e kadar açık kalması kararı aldık. Altındağ’ın ilk engelsiz parkını faaliyete geçirdik. Parklarımızın sabaha kadar aydınlık kalmasını sağladık. Su Parkı’nı yeniledik ve çocukların hizmetine sunduk. 3 yeni pazar alanını faaliyete soktuk. Camilerimizde bakım, onarım ve detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdik. 2 mahallemizde 2 kütüphane hizmete soktuk. Araç filomuzu genişlettik. Zabıta birimimizi güçlendirdik, denetimlerimizi artırdık. Mahallelerimizde temizlik faaliyetlerini artırdık, çöp konteyneri sorununu ortadan kaldırmak için çalışma başlattık. Düzenlediğimiz konser, sergi, sinema gösterimi gibi etkinlikler Altındağ’a renk kattı. Bunlar öne çıkan bazı çalışmalar. İnşallah Altındağ için daha yapacak çok işimiz var" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 10:57
  1. sergi
  2. konser

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