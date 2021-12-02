100 Euro’yu duyan aşısız Yunanlar aşıya koştu

Söz konusu karar öncesinde günlük ortalama 2 bin 600 kişinin randevu aldığı ancak bu sayının, son 24 saatte 17 bin 500'e yükseldiği kaydedildi.

Miçotakis, önceki yaptığı açıklamada, salgınla mücadele adına atılacak yeni adımlar çerçevesinde aşı olmayan 60 yaş üstü vatandaşların en geç 16 Ocak'a kadar aşı randevusu almasını istemiş, bu tarihten sonra aşı olmayanlara aylık 100 Euro ceza kesileceğini duyurmuştu. Yunanistan'da 60 yaş üstünde Kovid-19 aşılanma oranı yüzde 83'e ulaşıyor.