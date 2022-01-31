100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, İzmir'de 729,81, Ankara'da 725.62 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından Covid-19'da 15-21 Ocak'ı kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 15-21 Ocak haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 1245,73, İzmir'de 729,81, Ankara'da 725.62 oldu.