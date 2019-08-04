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100 bin TL’likdolandırıcılığa: 2 tutuklama

Elazığ’da kendilerini polis olarak tanıtıp, bir anneyi evden uzaklaştıran, ardından da küçük kızını kandırıp 100 bin TL’lik ziynet eşyası dolandıran şüphelilerden 2’si tutuklandı.

04 Ağustos 2019 Pazar 09:18
100 bin TL’likdolandırıcılığa: 2 tutuklama

Elazığ’da kendilerini polis olarak tanıtıp, bir anneyi evden uzaklaştıran, ardından da küçük kızını kandırıp 100 bin TL’lik ziynet eşyası dolandıran şüphelilerden 2’si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da birlikte hareket eden bazı şüpheliler, bir anneyi telefon yöntemiyle evden uzaklaştırıldıktan sonra evin küçük kızını kandırarak 100 bin TL’lik ziynet eşyası dolandırıcılığı yaptı. Olayın polise intikal etmesinin hemen ardından çalışmaya başlayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, şüphelileri tespit etti. Tespit edilen A.E., F.Ç., M.Y., H.H.Ş., İ.T., M.S. ve onlarla hareket eden 1 şahıs düzenlenen operasyonla başka bir şehirde yakalanıp gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden çok sayıda ziynet eşyasıele geçirildi. Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından"nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 2’si tutuklandı. 5 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 09:18
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