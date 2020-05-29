100 Bin Sosyal Konut projesinde temeller atılıyor

Dar gelirli ailelerin kira öder gibi ev sahibi olması için hayata geçirilen 100 bin konut kampanyasında temeller atılmaya başlandı. 2019’da toplamda 150 bin konutluk iki ayrı soysal konut kampanyası düzenlendiğini hatırlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, “50 bin konutluk ilk kampanyaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İkinci kampanyada ise 100 bine çıkararak hedefi daha da yukarı taşıdık” dedi. 81 ili kapsayan projede kura çekimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Bulut, ayrıca 100 bin dar gelirli ailenin, kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olacağı projenin temellerinin atılmaya başlandığını belirtti.

Yoğun çalışma

Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında İstanbul ve Ankara’da da yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Bulut, İstanbul’da 164 bin 105 konutun yapımına başladıklarını, 153 bin 59’unu tamamladıklarını, 11 bin 46 konutun yapımının devam ettiğini söyledi. Bulut, Ankara’da ise, 83 bin 645 konutun yapımına başladıklarını, 80 bin 911’ini tamamladıklarını 2 bin 734’ünün yapımının sürdüğünü belirtti.

Önceliğimiz alt gelir grubu

TOKİ Başkanı Bulut ,sözlerine şöyle devam etti: “TOKİ olarak, sosyal konut kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi evi olmayan alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana kadar bu projeleri geliştirmeye devam edeceğiz. Son 18 yıl içinde 901 bin 366 konut rakamına ulaştık. Bundan sonra da idare olarak her yıl 100 bin yeni sosyal konutu hayata geçireceğiz.”