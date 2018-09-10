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Müjdeyi Erdoğan vermişti... 100 bin bilişimciye 10 bin liralık kupon!

Hükümet 2023 yılına kadar 100 bin bilişimci istihdam etmek için bu alanda eğitim alacak gençlere 10 bin lira kupon verecek.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:11
Müjdeyi Erdoğan vermişti... 100 bin bilişimciye 10 bin liralık kupon!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programı kapsamında bilişim sektöründe 'Mesleki Eğitimde Kupon Sistemi' için talep toplama süreci başladı.

Hükümet, 2023'e kadar kamuda 100 bin bilişimci istihdam etmeyi hedeflerken; siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme, kodlama gibi alanlarda niteliklerini geliştirmek isteyen gençler 10 bin liralık kupondan yararlanabilecek. Gençlerin harçlıkları ile genel sağlık sigortası, iş kazası meslek hastalığı sigorta primleri de ödenecek. Bu yöntemle bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından kendilerine uygun zaman ve şartlarda esnek bir şekilde eğitim almaları sağlanacak. 

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Gençlere, başta bilişim olmak üzere geleceğin mesleklerini öğrenmek için eğitim verilecek. Eğitimleri özel kurumlar verecek ve eğitimin içeriğini işverenler belirleyecek. Eğitim görecek gençlere devlet 10 bin lira kupon verecek. Gençler bu kuponları kullanarak, istedikleri yerde ve istedikleri şartlarda eğitim alabilecek. Eğitim görenlere cep harçlığı da verilecek. Eğitim sonrası gençler işe yerleştirilecek..

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 07:11
  1. bilişimci
  2. 10 bin lira

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