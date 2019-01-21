100 bin avroluk dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişinin Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) bahane ederek 100 bin avrosunu dolandırdığı tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile Edirne'de gözaltına alınan İ.D'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

İ.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- "Kendini polis olarak tanıttı"

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğüne 11 gün önce başvuran N.Ş, ev telefonundan arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıtıp "Bankadaki paranız FETÖ tarafından çekilecek, onlar çekmeden çekmeniz gerekiyor." dediğini, bunun üzerine bankadan çektiği 100 bin avroyu söz konusu kişiye verdiğini öne sürmüştü.



Bunun üzerine harekete geçen Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek İ.D'yi (22) Edirne'de yakalamıştı.



Gözaltına alınan İ.D'nin evinde yapılan aramada, 15 bin 500 avro ele geçirilmiş ve şüphelinin 2016 yılından bu yana birçok vatandaşı dolandırdığı belirlenmişti.