10 yılda bir çok projeyi hayata geçirdi

Bilecik’in Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, 10 yıldır ilçede belediye başkanlığı yaptığını, eğer bu dönem tekrar seçilirse ustalık dönemi dediği önümüzdeki 5 yılda bir çok projeye imza atacağını söyledi.

Başkan Yalçın İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Pazaryeri’ne 10 senede her anlamda değer kattıklarını ve bu dönemde seçildiği taktirde bir çok projeyi daha hayata geçireceklerini belirtti. Yalçın, "Ankara- Bursa otoyolunun ilimize değer katması için bölgemizde yaşayan 26 milyon insanın temsilcileri (sanayi odaları, ticaret odaları, sivil toplum örgütleri, sanayi kuruluşları) ile gerekli görüşmeleri yapacağız. Bu yolun avantajını kullanarak organize sanayi bölgemize yeni yatırımların gelmesi için tahsis, inşaat, fabrika inşaatının tamamlanması, açılması ve üretime geçmesi için 5 yıllık hedef koyarak ilçemize Allah’ın izni ile 3-4 fabrika getireceğiz. Ülkemizde tarih, kültür ve turizm bölgelerine hemşehrilerimizin istekleri doğrultusunda gezi turları düzenleyeceğiz. Aynı zamanda büyük çoğunlukla Bulgaristan göçmeni olan hemşehrilerimizi atalarının geldiği topraklara götüreceğiz. Halk meclisi, mahalle iftarları, aşure günü, çocuk meclisi gibi etkinliklerimizi daha da genişleterek devam edeceğiz. Üniversitemizle ortak çalışmalar yaparak yüksek okumuzu geliştirmek için her türlü çabayı göstereceğiz. Eğitim kurumlarına verdiğimiz destek tüm hızıyla devam edecek. Pazaryeri Belediyesi futbol okuluna verdiğimiz desteği arttırarak devam ettireceğiz. Gururumuz olan Pazaryerispor’u en iyi yerlere taşımak için bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyi Pazaryerispor kulüp başkanı olarak devam ettireceğim. Bizim dönemimizde başlayan hanımlar için plates kursunu devam ettireceğiz. Kick boks desteğimiz devam edecek. Amatör dallara da önem vereceğiz, yeni branşların açılmasına önderlik edeceğiz. Hemşehrilerimizin rahatça vakit geçirecekleri park ve yeşil alanlar inşa etmeye devam edeceğiz. Mevcut parklardaki oyun havuzlarını kauçuk kaplama yapacağız. İlçemizi tanıcı toplantılar düzenleyerek, ilçemizi Türkiye’ye ve dünya’ya tanıtacağız. 10 yıldan beri ilkleri hep birlikte başardık Pazaryeri kazandı. Pazaryeri’ni 2023 hedeflerine birlikte ulaştıracağız, hep birlikte başaracağız Pazaryeri kazanacak. Pazaryeri her alanda bizimle birlikte değerine değer katacak" dedi.

Bir çok projeye imza atacak

Başkan Yalçın açıklamasının devamında ustalık dönemi dediği 3’üncü dönem belediye başkanı seçilirse yapacağı projeleri açıklayarak, "Ulaşımda farkımızı ortaya koyarak 50 yıllık hayalimiz olan Ahı Dağı’ yol problemini çözdük. Ankara-Bursa yolu otoyolu ile ilçemiz kavşak noktası olacak. Pazaryeri’nin ulaşım sorunlarını 2023’e kadar bitireceğiz. Tarbes fabrikası ile Arapdere yol ayrımı arasında bölünmüş yol standartlarında 2,5 kilometrelik çevre yolunu yapacağız. Sağlık Meslek Lisesi ile mezarlık arasında 2 kilometrelik 15 metre enine alternatif yol açacağız. 10 metre enine 2 kilometre boyuna yürüyüş yolu oluşturacağız. Dikilitaş rampasını kaldırarak bu bölgeyi tehlikeli durumdan kurtaracağız. Pazaryeri’ndeki tüm arazi yollarının problemlerini ortadan kaldıracağız.

Tarımda, Dereköyü barajı ile Pazaryeri’nin güney kısmının tamamının sulu tarımla buluşturacağız. Alınca Göleti’ni ilçemize kazandıracağız. Hal binasını, soğuk hava deposu, paketleme tesisini ilçemize kazandıracağız. AK Parti hükumetinin desteği ile şerbetçi otu, Pazaryeri boncuk fasulyesinin sorunlarını çözeceğiz.

Turizmde, Küçükelmalı Tabiat Parkının 2020 yılına kadar projesini bitirerek, 2023 yılında 1 milyon ziyaretçiyi ilçemizde konuk edeceğiz. Esere Göleti’ni mesire yeri olarak tescilleyip eko turizm ile Ankara- Bursa otoyoluna bağlantı vererek güzelliklerimizi tüm Türkiye’ye açacağız. Hanımlar Lokalinde yapacağımız projeler ile üretilen ürünleri Küçükelmalı Tabiat Parkındaki 6 adet yöresel ürün dükkanında pazarlayacağız. Eski belediye hizmet binasını yöresel ürünler pazarı yapacağız. Değerimiz olan mantı, erişne, ekmek, peynir gibi ürünlerimizi kurduğumuz Pazaryeri Belediyesi Şirketi ile birlikte pazarlayacağız. Küçükelmalı Tabiat Parkının hemen yanına Gençlik Spor Bakanlığı ile birlikte 100 yataklı Osmanlı ata sporlarının yapılabileceği gençlik kampı oluşturacağız. Pazaryeri Gençlik Merkezi’ni ilçemizdeki gençlerin hizmetine sunarak gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız. Pazaryeri Müzesi kuracağız. Pazarlı Bey, Makarnacı Hüseyin Baş Pehlivan, Hüseyin Hıfzi Efendi gibi değerlere sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Doğasıyla, yeşiliyle, insanıyla örnek ilçe olan pazarcığımıza turizm köyü oluşturacağız" dedi.

"İlçemize her alanda değer katacağız"

Başkan Yalçın açıklamasının sonundan Pazaryeri’ne he alanda değer katacaklarını belirterek, "İlçemize arıtma tesisi yapacağız. Karadiken mevkine kamulaştırdığımız arazide sokak hayvanları için bakım evi inşa edeceğiz. Dönemimizde gerçekleştirdiğimiz çömlekçilik kursu gibi projeler ile insanlarımızı meslek sahibi yaparak emeğine karşılık ücretini vereceğiz, sosyal güvencesini yatıracağız. Böylelikle yaptığımız tesisleri (Pazarlı Bey Kültür Konağı, Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi, Hanımlar Lokali) işlevsel hale getirerek hemşehrilerimiz ile birlikte Pazaryeri’nin değerine değer katacağız. Dönemimizde gerçekleştirdiğimiz Aqua Parklı Açık Yüzme Havuzunda kurslar düzenleyerek hemşehrilerimizin yüzme sporunu öğrenmesini sağlayacağız. Kapalı Spor Salonuna ödenek çıkararak işlevsel hale getireceğiz. Beytepe sosyal tesisimizin alt bölümüne Millet Bahçesi yapacağız. Elektrik hatlarını ilçe geçişinden başlayarak yer altına alacağız. Organize sanayi bölgesinin içine halk diliyle gevur direklerinden 154 kw’lık yüksek gerilim hatlarından indirme merkezi kurarak trafo merkezi oluşturacağız. Doğanlar Camisinin karşısındaki trafo binasını kaldıracağız. Modern bir trafo binası inşa edeceğiz. Tescilli Kara Mustafa Paşa Camini restore edip özgün yapısına kavuşturacağız, bahçesinde açacağımız 2 bin 500 metrekarelik bir alan ile çevre düzenlemesi yapacağız. Aynı zamanda belediye hizmet binasının önündeki alanın kalan kısmını bize yakışan hale getireceğiz. Tescilli çamaşırhaneyi özgün yapısına kavuşturarak geleneğimizi göreneğimizi ve kültürümüzü yaşatacağız" ifadelerine yer verdi.