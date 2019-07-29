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10 yıl sonra yakalanan katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bursa’da 10 yıl önce defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak cesedi ormanlık alana atılan kadının cinayet zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:40
10 yıl sonra yakalanan katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bursa’da 10 yıl önce defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak cesedi ormanlık alana atılan kadının cinayet zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.


16 Mart 2009 yılında jandarma bölgesi olan Nilüfer ilçesi Çalı Barajı yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen olayda, bir kadın cesedi bulundu. 16 bıçak darbesinin ardından yakılarak öldürülen kadının kimliği teşhis edilemedi. Dosya daha sonra polise devredildi.



10 yıl sonra katil bulundu


Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri faili meçhul cinayetin zanlılarını bulmak için kolları sıvadı. Cesedin üzerinde yapılan adli tıp kurumu incelemelerini inceleyen dedektifler, cesedin üzerinden 2 erkek ve 1 kadına ait 3 ayrı DNA izi olduğunu gördü. Söz konusu DNA örneklerini polis kriminal laboratuvarına gönderen ekipler, yapılan eşleştirmede örneklerden birinin Bülent Çiftçioğlu’na ait olduğunu tespit etti. DNA eşleşmesinde yola çıkan ekipler şahsın 10 yıl önceki telefon görüşmelerini mercek altına aldı. Yapılan araştırmada Bülent Çiftçioğlu’nun cinayetin işlendiği dönemden önce Ayşegül Kapusuzoğlu adına kayıtlı bir telefon numarası ile sık sık görüştüğünü belirledi. Bunun üzerine Kapusuzoğlu ve Bülent Çiftçioğlu’nu soruşturmaya dahil eden ekipler, Kapusuzoğlu’nun ailesine ulaştı. Ailesi Kapusuzoğlu’nun 10 sene önce eşinden boşandığını ve 10 yıldır kendisiyle irtibata geçmediklerini söyledi. Aileden alınan örnekler ile cesetten alınan örnekleri eşleştiren ekipler cesedin Ayşegül Kapusuzoğlu’na olduğunu tespit etti.



Susma hakkını kullandı


Cesedin kimliğini tespit eden cinayet dedektifleri Bülent Çiftçioğlu’nun peşine düştü. Polis, zanlının 1990 yılında öz babasını av tüfeğiyle öldürmekten cezaevine girdiğini, tehdit ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunduğunu, tahliye olduktan sonra da 2012 yılında Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Hasan Kıyar’ı 28 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü ve bu suçtan halen cezaevinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, cezaevinde Bülent Çiftoğlu ile görüştü. Zanlı bu görüşmede susma hakkını kullandı.



Ağırlaştırılmış müebbet talebi


Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bülent Çiftçioğlu, hakkındaki iddianameyi tamamladı. Savcı, sanık hakkında “kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “yağma” suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezasını talep etti. Sanık, önümüzdeki günlerde Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:40
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