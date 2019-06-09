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10 yıl sonra şehit kabul edilen oğlu için mevlit okuttu

Tunceli’nin Hozat ilçesinde 2009 yılında nöbet tuttuğu kulübede ölü bulunan piyade er Murat Oktay Can, 10 yıl aradan sonra mahkeme kararıyla şehit ilan edildi.

09 Haziran 2019 Pazar 15:38
10 yıl sonra şehit kabul edilen oğlu için mevlit okuttu

Tunceli’nin Hozat ilçesinde 2009 yılında nöbet tuttuğu kulübede ölü bulunan piyade er Murat Oktay Can, 10 yıl aradan sonra mahkeme kararıyla şehit ilan edildi. Oğlunun şehit sayılmasının ardından mevlit okutan baba Oktay Can, “Acımız çok büyük ama bir parça da olsa yüreğimize su serpildi. Ahdetmiştim. Çocuğumun şehitliğini aldığım zaman mevlit okutacaktım. O dilekleri de yerine getiriyoruz” dedi.


Tunceli’nin Hozat ilçesinde 2009 yılında nöbet tuttuğu kulübede ölü bulunan ve intihar ettiği iddia edilen piyade er Murat Oktay Can, 8 Mart 2019 tarihinde idari mahkeme tarafından şehit ilan edildi. Acılı baba Şüpheli Ölümler ve Mağdurları Derneği Başkanı Oktay Can, oğlu şehit ilan edildiği için mevlit okuttu. Oktay Can, “Acımız çok büyük ama bir parça da olsa yüreğimize su serpildi. Ahdetmiştim. Çocuğumun şehitliğini aldığım zaman mevlit okutacaktım. O dilekleri de yerine getiriyoruz” diye konuştu.


Süreci anlatan Can, “İdari mahkemede görev şehidi sayılmasına karar verildi. Oradaki komutanlarının hatalı, kusurlu oldukları ortaya çıktı. Benim oğlum görev şehidi olarak ilan edildi. Acımız çok büyük ama bir parça da olsa yüreğimize su serpildi. Ahdetmiştim. Çocuğumun şehitliğini aldığım zaman mevlit okutacaktım. O dilekleri de yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.


Şüpheli asker ölümleri için yasa çıkartılmasını talep ettiklerini dile getiren Oktay Can,“Askerde olan ve askere gideceklerin devlet sigortası altında olmalarını talep ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 15:38
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