10 yıl sonra gelen kötü haber! 'Bizim ekmek paramız yok şirketimiz varmış'
Gaziantep’te ikamet eden İbrahim Demir, 10 yıl önce iş vaadiyle Ankara’ya çağrılarak bir kağıda imza attırıldı. 10 yıl sonra gelen cep telefonu mesajı ile dolandırıldığını fark eden Demir, adına kurulan şirketin 1 milyon TL vergi borcu olduğunu öğrenince adeta yıkıldı.
17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:39
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