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10 yaşındaki Tuğçe ikinci kitabını yazdı

İki kitap yazan 10 yaşındaki Tuğçe Yalçınkaya, "Okuma yazmayı öğrendiğimin ertesi günü kitap yazmaya başladım.

24 Şubat 2019 Pazar 17:10
10 yaşındaki Tuğçe ikinci kitabını yazdı

İki kitap yazan 10 yaşındaki Tuğçe Yalçınkaya, "Okuma yazmayı öğrendiğimin ertesi günü kitap yazmaya başladım. Yaşıtlarımdan çok güzel tepkiler alıyorum, büyüklerimden de başarı ve tebrikler. Kendi kitaplarını imzalamak çok güzel bir duygu" dedi.


ATO Congresium, Ankara Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapıyor. Fuarın son gününde farklı yaş gruplarındaki yazarlar kitaplarını imzaladı. Binlerce ziyaretçinin akın ettiği fuarda ilkokul 4. sınıfa giden 10 yaşındaki Tuğçe Yalçınkaya da ikinci eseri "Gülçiçek Kayıp Kitap"ı imzaladı. "Bu bir Rüya mı?" isimli ilk kitabını 9 yaşında yazan Tuğçe, okuma yazmayı öğrendiğinin ertesi günü kitap yazmaya başladığını söyledi. Okuduğu kitapların, ailesinin ve yaşantısının kitap yazma konusunda kendisine ilham verdiğini dile getiren Tuğçe, daha çok bilim kurgu ve macera üzerine yazmayı sevdiğini belirtti. Fuarın çok güzel geçtiğini ifade eden Tuğçe Yalçınkaya, "Yaşıtlarımdan çok güzel tepkiler alıyorum, büyüklerimden de başarı ve tebrikler. Kendi kitaplarını imzalamak çok güzel bir duygu. Yaşım ilerledikçe farklı yönlere de ilgim gelişecek diye düşünüyorum" dedi.


Tuğçe, ünlü bir yazar olmanın yanında meslek olarak da mimar olmayı istiyor. Yalçınkaya’nın 5 yaşındaki kardeşi Özge Yalçınkaya da ablasını örnek alarak boyama kitabı çıkaran fuarın en küçük temsilcilerinden. Anaokuluna giden minik Özge, boyama yapmayı, özellikle de pembe rengi kullanmayı çok sevdiğini söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:10
  1. kitap
  2. bilim

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